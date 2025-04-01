إيرادات الأفلام أول أيام عيد الفطر، سيكو سيكو في الصدارة والصفا الثانوية بنات ثانيا

تصدر فيلم "سيكو سيكو" أمس الإثنين، أول أيام عيد الفطر المبارك 2025، إيرادات شباك تذاكر دور العرض المصرية، حيث جاء في المركز الأول بعيدا عن باقي أفلام الموسم الحالي.

إيرادات الأفلام أول أيام عيد الفطر

وحقق فيلم "سيكو سيكو" بطولة الفنانين عصام عمر وطه دسوقي إيرادات بلغت 8 ملايين و544 ألف جنيه، فيما جاء في المركز الثاني فيلم "الصفا الثانوية بنات" بطولة الفنان علي ربيع بإيرادات بلغت قيمتها 3 ملايين و73 ألف جنيه.

وجاء في المركز الثالث فيلم "نجوم الساحل" بطولة أحمد داش ومايان السيد بإيرادات بلغت قيمتها مليونا و53 ألف جنيه، وحل رابعا فيلم "فار بسبع أرواح” محققا إيرادات بلغت 329 ألفا و533 جنيها.

فيلم سيكو سيكو

فيلم "سيكو siko" بطولة عصام عمر وطه دسوقي، باسم سمرة، خالد الصاوي، علي صبحي، تارا عماد، ديانا هشام، ومن تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.

فيلم الصفا الثانوية بنات

ويشارك فى بطولة فيلم الصفا الثانوية بنات بجانب على ربيع، كل من؛ محمد ثروت، أوس أوس، هالة فاخر، وئام مجدي، سارة الشامي، وإسماعيل فرغلي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي.

فيلم نجوم الساحل

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، ومعه مايان السيد، أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مالك عماد، علي السبع، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.

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