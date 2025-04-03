ديربي لندن، يحل توتنهام ضيفا مساء اليوم الخميس أمام فريق تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن في ختام منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وكانت مباراة الذهاب بين تشيلسي وتوتنهام في الجولة الخامسة عشرة بالدور الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز شهدت فوز البلوز بنتيجة 4-3.

تاريخ مواجهات تشيلسي وتوتنهام قبل ديربي لندن الليلة

وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في إحصائيات وأرقام كرة القدم،التقي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في 173 مباراة سابقة، كان التفوق الأكبر من نصيب البلوز خلال الفوز في 79 مباراة مقابل الخسارة 54 والتعادل 40، وأحرز لاعبي تشيلسي 280 هدفًا وتلقت شباكهم 244.

ويسعى تشيلسي لاستعادة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما رفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 51 بعد فوزه أمام ليستر 2-0 بالجولة الـ 30 ونيوكاسل يونايتد للنقطة 50 بالمركز الخامس فيما يأمل توتنهام لحصد نقاط المباراة من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري الانجليزي .

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة فيما يتواجد توتنهام في المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة قبل ديربي الليلة.

وخسر تشيلسي أمام أرسنال بنتيجة 1-0، فى ديربي لندن الذى أقيم على ملعب الإمارات، بالجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي، كما خسر توتنهام على يد فولهام بنتيجة 2-0 ضمن الجولة ذاتها.

موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام

من المقرر أن يلتقي تشيلسي ضد توتنهام اليوم الخميس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي ضد توتنهام

وتذاع مباراة تشيلسي ضد توتنهام على قناة بي ان سبورتس 1 المشفرة، المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



مشوار تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ولعب تشيلسي 29 مباراة فى الدوري الإنجليزي حتى الآن، حقق خلالها 14 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات، فيما تلقى 8 هزائم، ليجمع 49 نقطة، وأحرز لاعبوه 53 هدفًا وتلقت شباكهم 37.

مشوار توتنهام في الدوري الإنجليزي

وخاض توتنهام 29 مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، حقق خلالها 10 انتصارات وتعادل في 4 مباريات وخسر 15، ليجمع 34 نقطة فقط، وأحرز لاعبوه 55 هدفًا وتلقت شباكهم 43.

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