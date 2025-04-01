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رياضة

ديربي الميرسيسايد وقمة توتنهام، مواعيد مباريات ليفربول في شهر أبريل

ليفربول
ليفربول

يستعد فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح لخوض مباريات مصيرية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر أبريل 2025 من أجل حسم تتويجه بالبريميرليج.

 

مواعيد مباريات ليفربول في شهر أبريل 


ليفربول ضد إيفرتون - الدوري الإنجليزي - يوم الأربعاء 2 أبريل - 9:00 مساءً مساءً بتوقيت القاهرة.

فولهام ضد ليفربول - الدوري الإنجليزي - يوم الأحد 6 أبريل  - 3 عصرًا بتوقيت القاهرة.

ليفربول ضد وست هام - الدوري الإنجليزي - يوم الأحد 13 أبريل 2025 - 3 عصرًا بتوقيت القاهرة.

ليستر سيتي ضد ليفربول - الدوري الإنجليزي - يوم الأحد 20 أبريل - 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول ضد توتنهام - الدوري الإنجليزي - يوم الأحد 27 أبريل - 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بفارق 12 نقطة عن آرسنال.

ويحتاج ليفربول إلى 16 نقطة كحد أقصى من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، وربما أقل حال تعثر آرسنال في مبارياته المقبلة، مما يعني إمكانية حسم اللقب هذا الشهر.

وودع ليفربول منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد باريس سان جيرمان بسبب ركلات الترجيح.

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