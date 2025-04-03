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رياضة

أصعبها أرسنال وتشيلسي، مواجهات ليفربول المتبقية بالدوري الإنجليزي بعد اقترابه من حسم اللقب

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

اقترب فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، من حسم لقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2024/2025، بعد تصدره لجدول الترتيب قبل 8 جولات فقط على نهاية المسابقة بشكل رسمي.

وتأتي مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي بالترتيب كالتالي:

فولهام - وست هام يونايتد - ليستر سيتي - توتنهام هوتسبير - تشيلسي - أرسنال - برايتون - كريستال بالاس.

ورفع ليفربول رصيده بعد فوزه الأخير على إيفرتون، إلى 73 نقطة من إجمالي 30 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن.

ويتفوق ليفربول على أقرب منافسيه فريق أرسنال صاحب الوصافة بـ12 نقطة، حيث يمتلك الأخير 61 نقطة من إجمالي 30 مباراة خاضها حتى الآن.

ورقميا، بات أقصى رصيد يمكن أن يصل إليه فريق أرسنال هو 85 نقطة، وهو ما يعني حاجة ليفربول إلى 13 نقطة فقط من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.

يعني ذلك، أن ليفربول يمكنه حسم لقب الدوري الإنجليزي رسميًا خلال لقاء تشيلسي في الجولة الخامسة والثلاثين على ملعب ستامفورد بريدج.

يشار إلى أن ليفربول (+43) يتقدم في الوقت الحالي في عامل فارق الأهداف على حساب أرسنال (+30)، ما يلجأ إليه الطرفان لحسم هوية بطل الدوري الإنجليزي، حال تساويهما في عدد النقاط.

وودع ليفربول كل المسابقات المحلية والقارية هذا الموسم، باستثناء الدوري الإنجليزي.

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