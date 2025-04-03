التشكيل المتوقع لقمة تشيلسي ضد توتنهام في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

ديربي لندن، يلتقي فريق تشيلسي نظيره توتنهام مساء اليوم الخميس على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن في ختام منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وجاء التشكيل المتوقع لديربي لندن وقمة الجولة الـ 30 بين تشيلسي ولندن كالتالي

تشكيل تشيلسي أمام توتنهام



في حراسة المرمى: جورجينسين.

في خط الدفاع: ريس جيمس، جوستو، كولويل، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

في خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كول بالمر.

في خط الهجوم: بيدرو نيتو، كريستوفر نكونكو.



تشكيل توتنهام هوتسبير أمام تشيلسي



في حراسة المرمى: فيكاريو.

في خط الدفاع: سبينسي، روميرو، بيدرو بورو، دانسو.

في خط الوسط: رودريجو بينتانكور، بيسوما، بابا سارا.

في خط الهجوم: جونسون، سولانكى، أودوبيرت

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 49 نقطة فيما يتواجد توتنهام في المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة قبل ديربي الليلة.

ويسعي تشيلسي لاستعادة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعدما رفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 51 بعد فوزه أمام ليستر 2-0 بالجولة الـ 30 ونيوكاسل يونايتد للنقطة 50 بالمركز الخامس فيما يأمل توتنهام لحصد نقاط المباراة من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري الانجليزي .

وخسر تشيلسي أمام أرسنال بنتيجة 1-0، فى ديربي لندن الذى أقيم على ملعب الإمارات، بالجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي، كما خسر توتنهام على يد فولهام بنتيجة 2-0 ضمن الجولة ذاتها.

موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام



من المقرر أن يلتقي تشيلسي ضد توتنهام اليوم الخميس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي ضد توتنهام

وتذاع مباراة تشيلسي ضد توتنهام على قناة بي ان سبورتس 1 المشفرة، المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



مشوار تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ولعب تشيلسي 29 مباراة فى الدوري الإنجليزي حتى الآن، حقق خلالها 14 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات، فيما تلقى 8 هزائم، ليجمع 49 نقطة، وأحرز لاعبوه 53 هدفًا وتلقت شباكهم 37.

مشوار توتنهام في الدوري الإنجليزي

وخاض توتنهام 29 مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، حقق خلالها 10 انتصارات وتعادل في 4 مباريات وخسر 15، ليجمع 34 نقطة فقط، وأحرز لاعبوه 55 هدفًا وتلقت شباكهم 43.

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