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رياضة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يواجه توتنهام في ديربي لندن

تشيلسي وتوتنهام
تشيلسي وتوتنهام

ديربي لندن، يستضيف فريق تشيلسي نظيره توتنهام مساء اليوم الخميس على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن في ختام منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

 

ومن المقرر أن يلتقي تشيلسي ضد توتنهام مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
 

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 49 نقطة فيما يتواجد توتنهام في المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة قبل ديربي الليلة.

 

ويسعى تشيلسي لاستعادة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعدما رفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 51 بعد فوزه أمام ليستر 2-0 بالجولة الـ 30 ونيوكاسل يونايتد للنقطة 50 بالمركز الخامس  فيما يأمل توتنهام لحصد نقاط المباراة من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري الانجليزي  .

 

وخسر تشيلسي أمام أرسنال بنتيجة 1-0، فى ديربي لندن الذي أقيم على ملعب الإمارات، بالجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي، كما خسر توتنهام  على يد فولهام بنتيجة 2-0 ضمن الجولة ذاتها.

 

مشوار تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ولعب تشيلسي 29 مباراة فى الدوري الإنجليزي حتى الآن، حقق خلالها 14 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات، فيما تلقى 8 هزائم، ليجمع 49 نقطة، وأحرز لاعبوه 53 هدفًا وتلقت شباكهم 37.

 

مشوار توتنهام في الدوري الإنجليزي

 وخاض توتنهام 29 مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، حقق خلالها 10 انتصارات وتعادل في 4 مباريات وخسر 15، ليجمع 34 نقطة فقط، وأحرز لاعبوه 55 هدفًا وتلقت شباكهم 43.

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