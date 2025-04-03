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رياضة

كلاسيكو الأرض، موعد نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد

كأس ملك إسبانيا
كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد

كلاسيكو الأرض، يلتقي برشلونة مع ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا موسم 2024-2025 بعدما نجح البرسا في اجتياز عقبة أتلتيكو مدريد بالدور نصف النهائي.

ويقام الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.
 

وتقام المباراة في أبريل الجاري، ليتكرر نهائي السوبر الإسباني الذي أقيم بين برشلونة ضد ريال مدريد في يناير الماضي، ولكن هذه المرة في كأس ملك إسبانيا.

 

موعد نهائي كأس ملك إسبانيا 

ومن المقرر إقامة مباراة  نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025 بين برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض، يوم السبت 26 أبريل 2025، على ملعب لا كارتوخا.

ولم يتم تحديد توقيت انطلاق المباراة حتي الآن.

القنوات الناقلة لنهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025

تمتلك قنوات SSC الرياضية السعودية حقوق بث مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا 2024-2025، حيث تبث البطولة على قنواتها المختلفة بتقنية HD وبتعليق عربي، وتخصص للكلاسيكو بين ريال مدريد ضد برشلونة قناة SSC SPORT 1 HD

 

وحقق برشلونة الفوز على أتلتيكو مدريد في مباراة الإياب بالدور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بهدف نظيف، ليتأهل برشلونة بمجموع اللقاءين بنتيجة 5-4.


وكان ريال مدريد قد تأهل على حساب ريال سوسيداد في نصف النهائي الأول بعد انتهاء المباراة 4-4 في ملعب سانتياجو بيرنابيو، وبمجموع 5-4 في نتيجة المباراتين.

 

وينفرد برشلونة كونه الفريق الأكثر حصدًا لبطولة كأس ملك إسبانيا في تاريخه بواقع 31 مرة، يليه أتلتيك بيلباو، أما ريال مدريد فيتواجد في المركز الثالث محققًا 20 بطولة فقط.

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