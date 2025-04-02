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رياضة

برشلونة يفوز على أتليتكو مدريد ويتأهل لمواجهة الريال في نهائي كأس ملك إسبانيا

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

تأهل فريق برشلونة لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على نظيره أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب "سيفيتاس ميتروبولتيانو" في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسجل فيران توريس هدف الفوز لفريق برشلونة في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول. 

تشكيل برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا 

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في كأس ملك إسبانيا

وكانت مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا التي أقيمت على ملعب "مونتجويك" قد انتهت بالتعادل بأربعة أهداف لكل منهما.

ويلتقي برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا في وقت لاحق من شهر أبريل، مع فريق ريال مدريد بعدما تأهل الأخير على حساب ريال سوسيداد.

وكان فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، قد تأهل إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا موسم 2024/25، على حساب فريق ريال سوسيداد بعد مباراة مثيرة بينهما جمعتهما علي ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مساء الثلاثاء.
 وانتهت مباراة الفريقين بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لمثلهم، بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، ليتأهل ريال مدريد مستفيدًا بفوزه في الذهاب بهدف دون رد، ليصبح الإجمالي 5/4 لصالح الملكي.

موعد مباراة ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا

وتقام مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم  بين ريال مدريد والمتأهل من برشلونة ضد أتلتيكو مدريد يوم السبت 26 أبريل الجاري، ومن المقرر أن يُحدد التوقيت بشكل دقيق لاحقًا.

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