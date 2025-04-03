الخميس 03 أبريل 2025
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ملفات وحوارات

مفاجأت فى ربع نهائي أبطال أفريقيا.. أبرزها فوز الأهلى و4 شكاوى تتصدر المشهد على رأسها حكم الأهلي والهلال

لقطة حكم مباراة الأهلي
لقطة حكم مباراة الأهلي والهلال مع محمد هاني

شهدت جولة الذهاب بمسابقة دوري أبطال أفريقيا أحداثا مثيرة في المباريات الأربعة التي جمعت الأهلي والهلال (1-0)، وصن داونز ضد الترجي التونسي (1-0)، وبيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي (4-1)، ومولودية الجزائر ضد أورلاندو (0-1).

حكم الأهلي والهلال 

ويجهز النادي الأهلي ملفًا كاملًا لشكوى حكم مباراة الهلال بعد واقعة دفع محمد هانى وبسبب مستواه التحكيمي خلال مباراة الفريقين التي جمعتهما بستاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجهز الأهلي ملفا شاملا بلقطات فيديو ضد ضد التشادي محمد الحاجي حكم مباراة الفريق أمام  الهلال السوداني شملت كافة الأخطاء التحكيمية في المباراة ومن المقرر تقديمه إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

جماهير صن داونز تتعدي علي جماهير الترجي

كما يجهز نادي الترجي التونسي ملفا يشمل الاعتداءات التي تعرضت له جماهيره خلال مباراة صن داونز في جنوب أفريقيا لتقديمه إلى الكاف.

وشهدت مباراة الترجي الرياضي التونسي أمام مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي، أحداثا مؤسفة في مدرجات ملعب لوفتس فيرسفيلد عقب نهاية المباراة.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في تونس مقطع فيديو يظهر حدوث اعتداء من بعض جماهير صن داونز على مشجعي الترجي في مدرجات ملعب المباراة، فور إطلاق الحكم صافرة النهاية.

وتعرضت جماهير الترجي للاعتداء خلال محاولة خروجها من ملعب المباراة التي خسرها الفريق التونسي بهدف نظيف.

الجيش الملكي يشكو بيراميدز بسبب أزمة دخول الجماهير

 

وتقدم نادي الجيش الملكي بشكوي للكاف ضد نادي بيراميدز بعد أزمة دخول جماهيره لمباراة الفريقين بستاد الدفاع الجوي.

وأعلن نادي الجيش الملكي المغربي، تقدمه بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف ضد نادي بيراميدز، بسبب عدم دخول جماهير الفريق المغربي لمدرجات ملعب الدفاع الجوي.

 

أزمة حضور جماهير الجيش الملكي في مباراة بيراميدز 


وأصر بيراميدز على دخول 100 مشجع من أنصار الجيش الملكي فقط، ثم اكتفى بإضافة 100 أخرى، بينما أكد النادي المغربي في بيانه الصادر، اليوم الأربعاء، أن ذلك يخالف لوائح الكاف التي تمنح ما لا يقل عن 5% من السعة الإجمالية للملعب للفريق الضيف، وهو ما حدده الجيش الملكي بـ1500 مشجع.

 

واستنكر الجيش منع جماهيره من مؤازرته رغم أن كثير منهم سافر من المغرب إلى القاهرة وتحملوا مشقة الرحلة بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، ووصف قرار إدارة بيراميدز بغير اللائق.

وأكد الجيش الملكي في بيانه أن بيراميدز أصر على هذا القرار منذ الاجتماع الفني الذي عقد في 31 مارس الماضي.

وكشف أنه توجه للكاف بشكوى رسمية تضامنا مع جماهير الفريق التي بقيت عالقة خارج ستاد الدفاع الجوي، مشددا على أن مثل هذه التصرفات لا تخدم علاقات الأخوة بين الطرفين "وتضر بروح المنافسة واللعب النظيف".


وكرر الجيش الملكي في خطابه وهو يتوجه لأنصاره بالشكر على الدعم القوي وتنقلهم خلف الفريق أنه لن يدخر جهدا في الدفاع عن مصالح النادي، آملا ألا تتكرر مثل هذه التصرفات.

رش أشياء غريبة على خط المرمي

 

كما يدرس نادي مولودية الجزائر تقديم شكوي للكاف ضد نادي أورلاندو بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر لاعبي أورلاندو يقومون برش أشياء غريبه على خط المرمي.

 

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