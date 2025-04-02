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رياضة

الترجي التونسي يجهز ملفا كاملا ويتقدم بشكوى للكاف بسبب أحداث مباراة صن داونز

اشتباكات جماهير صن
اشتباكات جماهير صن داونز والترجي، فيتو

أعلنت إدارة نادي الترجي التونسي، أنها بصدد إعداد ملف لتقديم شكوى لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، بشأن الأحداث التي رافقت مباراة الفريق ضد مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، أمس الثلاثاء.

وفاز صن داونز على الترجي بهدف دون مقابل، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، وستقام مباراة العودة يوم 8 أبريل الحالي بملعب حمادي العقربي برادس.

بيان الترجي بشأن أحداث مباراة صن داونز 

وكشفت إدارة الترجي في بيان نشرته، أن الملف يحتوي على كل المستندات والمؤيدات التي تؤكد الخروقات التنظيمية في ملعب بريتوريا وتفيد بتعرض جماهير الفريق إلى العنف.

وأوضح الترجي أن الإجراءات في الملعب تخالف كل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الفني الذي سبق المباراة، حيث تم فتح المدرج العازل الذي كان يفصل جماهير الترجي عن جماهير صن داونز.

وشهدت المباراة تبادلا للعنف في المدرجات، أصيب خلاله ثلاثة من محبي الترجي تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت حالتهم بالمستقرة.

وذكر الاتحاد التونسي لكرة القدم أنه ستتم متابعة الملف بشكل متواصل مع كل الجهات المختصة.

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