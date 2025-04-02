الأربعاء 02 أبريل 2025
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اقتصاد

شهادات الادخار علي طريق التخفيض والبنوك تنتظر قرار "المركزي"

بنوك
بنوك

التخفيض قادم لامحالة ذلك هو الشعار الذي ترفعه  البنوك فيما يخص التعامل مع أسعار الفائدة علي شهادات الادخار.

ومنذ فترة افتتح البنك التجاري الدولي السباق بتخفيض أسعار الفائدة مبكرا عن كل البنوك حيث تم الإعلان عن تخفيض أسعار العائد علي شهادات عديدة ليكون بذلك أول البنوك التي اتجهت الي مجال التخفيض.

ومؤخرا كشفت مصادر مطلعة عن نية أاكبر بنكين حكوميين في السوق المصرفي الأهلي ومصر نحو تخفيض أسعار الفائدة على  شهادات الادخار.

ويتزايد الحديث عن شهادة الادخار السنوية ذات العائد الشهري والسنوي التي يتردد الاتجاه نحو الاكتفاء بما حققته من نجاح في مهمة جمع أكبر سيولة ممكنة إلى جانب تخفيض أسعار العائد علي شهادات كثيرة يتم تقديمها من خلال بنكي مصر والأهلي.

واليوم جرى إعلان  بنك قطر الوطني "QNB" مصر عن خفض  سعر الفائدة  1.5% على شهادات الادخار  ذات أجل 3 سنوات للعائد الثابت من أول شهر أبريل الحالي وذلك للمرة الرابعة في 9 أشهر في أول رد فعل بعد التراجع الحاد لمعدل التضخم.

وعلي نفس الخطى خفض بنك HSBC مصر سعر الفائدة 2.5% على شهادات الادخار  أجل 3 سنوات للعائد الثابت من أول شهر أبريل الحالي إلى 18% بدلا من 20.5% قبل قرار الخفض.

ويتردد بقوة أنه مع إعلان البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الجديدة خلال أبريل الجاري سيتم اتخاذ قرار من البنوك بتخفيض أسعار العائد علي شهادات الادخار.

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