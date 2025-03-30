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اقتصاد

مد إجازة البنوك والبورصة إلى الأربعاء المقبل

البنوك والبورصة -
البنوك والبورصة - فيتو

إجازة البنوك المصرية والبورصة، بعد تعذر رؤية هلال عيد الفطر أمس، تمتد إجازة البنوك المصرية والبورصة في عيد الفطر المبارك إلى 4 أيام متواصلة بدءا من اليوم الأحد الموافق 30 مارس 2025، حتى يوم الأربعاء الموافق 2 ابريل 2025، بدلا من الثلاثاء بعد أن تعذر رؤية هلال العيد وأصبح أول أيام عيد الفطر غدا الاثنين 31 مارس 2025.

اقرا التالى: البنك المركزي يعلن موعد إجازة البنوك خلال عيد الفطر

 

 البنك المركزي
 البنك المركزي


أول يوم عمل للبنوك وتداول البورصة المصرية 

وكان البنك المركزي وإدارة البورصة أعلنوا في بيان لهما بوقت سابق إنه ذا اسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 مارس 2025، هو أول أيام شهر شوال فتمتد الإجازة حتي يوم الأربعاء بدلا من الثلاثاء.

ويعني ذلك أن أول يوم عمل للبنوك وتداول البورصة بعد إجازة عيد الفطر سيكون صباح يوم الخميس الموافق 3 أبريل 2025، وفق تعليمات البنك المركزى المصري. 
 

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ماكينات الصراف الآلي

 

بعد تكدس المواطنين في عيد الفطر، توجهات لزيادة ماكينات الصراف الآلي

وفتح الزحام الشديد الذي شهدته ماكينات الصراف الآلي لجميع البنوك قبل أيام من عيد الفطر المبارك، الحديث عن ضرورة التوسع في إعداد ماكينات الصراف الآلي ATM في شتى أنحاء الجمهورية. 

وتسببت الطوابير المنتشرة في كل مكان أمام ماكينات الصراف الآلي ATM  في حديث البعض عن ضرورة زيادة أعداد ماكينات الصراف لكل البنوك وإعداد خريطة جديده تتضمن أماكن أخرى غير تلك الموجودة لهذه الماكينات، وانتشارها بما يسمح بحصول المواطنين على أموالهم دون أية مشكلات. 

التوسع في التحول الرقمي

كما أن التوسع في التحول الرقمي الذي يطالب به البنك المركزي يقلل من عمليات السحب داخل البنوك وزيادة التعامل مع ماكينات الصراف الآلي في العديد من المعاملات المالية بما يتطلب دراسة زيادة هذه الماكينات بشكل يخدم العملاء، وبما يسمح بعدم وجود الزحام الذي شهدته الماكينات ATM خلال ما قبل عيد الفطر المبارك. 

وشهدت الكثير من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك عديدة حكومية وخاصة ازدحاما شديدا مؤخرا، وتكدست الطوابير أمام الماكينات من المواطنين للحصول على أموال.

إطلاق تحديث جديد للرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها

وفي سياق متصل أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن إطلاق تحديث جديد للرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها "إنستاباي"، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025.

يأتي هذا الإعلان في إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.

وحددت الشبكة الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق "إنستاباي" لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًّا للمعاملة الواحدة.

كما سيتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية. 

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