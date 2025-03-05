هل يوجد حد أقصى لشراء شهادات الادخار على ذات الفيزا؟

يبحث العديد من عملاء البنوك عن إجابة للتساؤل حول وجود حد أقصى لشراء شهادات الادخار على حساب فيزا واحدة.

وأوضح مصرفيون أنه لا يوجد حد أقصى لشراء الشهادات الادخارية من خلال حساب واحد للعميل.

يبحث الملايين عن أبرز شهادات الادخار وأعلاها عائدا في البنوك حاليًّا.

ولعل شهادات بنكي مصر والأهلي هي الأعلى من حيث العائد حاليًّا حيث يقدم البنكان مجموعة شهادات بعوائد شهرية وسنوية و٣ سنوات متميزة.

وفيما يلي نستعرض شهادات الادخار الأبرز في بنكي الأهلي ومصر

البنك الأهلي المصري

العائد:

شهرى: 23.50%

سنوي: 27%

يومي: 23%

المدة: سنة

الحد الأدنى: 1000 جنيه

شهادة ثلاثية بعائد متناقص

العائد:

السنة الأولى: 30%

السنة الثانية: 25%

السنة الثالثة: 20%

المدة: 3 سنوات

الحد الأدنى: 1000 جنيه

بنك مصر

العائد:

شهرى: 23.50%

فى نهاية المدة: 27% المدة: سنة الحد الأدنى: 1000 جنيه

شهادة ثلاثية بعائد متناقص

العائد: سنوي

السنة الأولى: 30%

السنة الثانية: 25%

السنة الثالثة: 20%

المدة: 3 سنوات

الحد الأدنى: 1000 جنيه

قال البنك المركزي إن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 47,393.6 مليون دولار أمريكي في نهاية فبراير 2025.

وكان قد أعلن البنك المركزي المصري عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان في كافة فروع البنوك العاملة في مصر.

وقال البنك في بيان له إن مواعيد عمل القطاع المصرفي خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025 ستكون كما يلي:

بالنسبة للموظفين:

من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية بعد الظهر.



بالنسبة للجمهور:

من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلي الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر

وقال البنك المركزي في بيان له، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، حيث تضاعفت خلال شهر ديسمبر لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر ديسمبر2023)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر ديسمبر من كل عام. كما ارتفعت مقارنة بالشهر السابق عليه مباشرة (نوفمبر2024) بمعدل 24.5% والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار.

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