الكاف يعرض على مصر استضافة أمم أفريقيا للشباب بعد اعتذار كوت ديفوار

عرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، على مصر استضافة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما بدلا من كوت ديفوار التي اعتذرت عن استضافتها.

يتجه اتحاد الكرة للموافقة على طلب الكاف باستضافة البطولة بعد الحصول على الموافقات اللازمة خلال الفترة المقبلة.

واعتذرت كوت ديفوار عن عدم استضافة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، والتي كان من المفترض أن تقام خلال الفترة من 26 إبريل حتى 18 مايو المقبلين.

وأبلغ الاتحاد الإيفواري نظيره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” باعتذاره عن عدم استضافة كأس أمم أفريقيا للشباب بناء على قرار الحكومة، حيث سيعقد الكاف اجتماعا خلال ساعات لبحث القرار النهائي بشأن مستقبل البطولة.

وكانت مصر مرشحة بجانب كوت ديفوار لاستضافة أمم أفريقيا للشباب، قبل اختيار الأخيرة خلال الأشهر الماضية لتنظيم البطولة، كما أن منتخب الشباب يستعد للمشاركة في البطولة وأوقعته القرعة في مجموعة نارية مع المغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا، وهو ما يجعل مصر أقوى المرشحين لاستضافة البطولة على ملاعبها.

ويتأهل من البطولة 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

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