تعديل في برنامج إعداد منتخب الشباب بعد نقل بطولة أمم إفريقيا إلى مصر

منتخب الشباب، أكد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، أن هناك تعديلات تطرأ على برنامج إعداد الفريق لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بنقل المباراة لتقام في مصر، بعد أن كان مقررا أن تقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

موقف المباريات الودية قبل أمم أفريقيا

وتحدث أسامة نبيه في تصريحات خاصة، أنه فيما يتعلق بالمباريات الودية، التي يخوضها الفريق في معسكر أبريل قبل انطلاق البطولة، فإنه تمت مخاطبة المنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا، من أجل مواجهة منتخب مصر وديا بالقاهرة، وننتظر رد هذه المنتخبات، مشيرا إلى أن يخطط لخوض مباراتين وديتين قبل انطلاق المنافسات.

أسامة نبيه مع معاونيه، فيتو

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للشباب

ويستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة للمشاركة في البطولة وأوقعته القرعة في مجموعة واحدة مع المغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا.

ويتأهل من البطولة 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

وسبق أن استضافت مصر نهائيات نسخة 2023 والتي انتهت بتتويج السنغال باللقب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.