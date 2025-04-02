صفارة ليبية لمباراة الجيش الملكي وبيراميدز بإياب دوري أبطال إفريقيا

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، حكام مباراة الجيش الملكي والمغربي وبيراميدز في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حكام مباراة الجيش الملكي وبيراميدز

واختار الاتحاد الإفريقي الحكم الليبي معتز إبراهيم لإدارة مباراة الإياب ويعاونه التونسي خليل حساني المساعد الأول، والليبي عيسى عطية المساعد الثاني، والليبي محمد المبروك الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء كودجو بافيو من توجو، ويراقب أداء الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، والمنسق العام أمادو أوندو من غينيا الاستوائية، والمنسق الإعلامي دنيا سيراجي من المغرب، والمنسق الأمني راوس ناجواشي من الكونغو الديمقراطية، وحكم الفار هيثم قيراط من تونس، وحكم الفار المساعد محمد إبراهيم من السودان.

موعد مباراة الجيش الملكي وبيراميدز

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، الساعة التاسعة من مساء يوم 8 أبريل الجاري، موعدًا لمباراة الجيش الملكي والمغربي وبيراميدز في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحدد الاتحاد الأفريقي الملعب الشرفي في مدينة مكناس، لاستضافة مباراة الجيش الملكي وبيراميدز في ظل إغلاق ملعب الأمير مولاي عبد الله في مدينة الرباط لأعمال الصيانة.

مباراة بيراميدز والجيش الملكي

دوري أبطال إفريقيا، اكتسح فريق بيراميدز نظيره الجيش الملكي بأربعة أهداف مقابل هدف، على إستاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أهداف مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي

أحرز رباعية بيراميدز فيستون ماييلي هدفين في الدقيقة 2 و12 وإبراهيم عادل هدفين في الدقيقتين 39 و67.

وأحرز هدف الجيش الملكي لاعبه عبد الفتاح حدراف في الدقيقة 45.

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