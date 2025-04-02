تحطم طائرة عسكرية روسية بسبب عطل فني ومصرع أحد أفراد طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مصرع أحد أفراد طاقم طائرة عسكرية، تحطمت في منطقة إركوتسك بسبب عطل فنى.

تحطم طائرة عسكرية روسية بسبب عطل فنى ومصرع أحد أفراد طاقمها

ومنذ قليل أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، اليوم الأربعاء، تعهد أعضاء الحلف بتقديم مساعدات أمنية بقيمة ما يزيد على 20 مليار يورو (21.6 مليار دولار) لأوكرانيا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.

وقال روته، قبيل اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل، إن قيادة حلف شمال الأطلسي في مدينة فيسبادن الألمانية ــ التي تتولى مهمة المساعدة الأمنية والتدريب التابعة لحلف شمال الأطلسي لأوكرانيا ــ ستواصل تنسيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتدريب الجنود الأوكرانيين.

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