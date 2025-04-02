الأربعاء 02 أبريل 2025
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رياضة

كأس إيطاليا، التشكيل الرسمي لمباراة ميلان أمام إنتر في ديربي الغضب

ديربي الغضب، فيتو
ديربي الغضب، فيتو

ديربي الغضب، يستضيف ميلان نظيره إنتر ميلان على ملعب "سان سيرو" مساء اليوم الأربعاء ضمن ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

تشكيل إيه سي ميلان أمام إنتر ميلان

وأعلن سيرجيو كونسيساو المدير الفني لفريق إيه سي ميلان تشكيلة فريقه لمواجهة الإنتر في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل.

ويدخل ميلان مباراته أمام إنتر ميلان في ديربي الغضب بتشكيل يضم كل من:

تشكيل ميلان أمام إنتر، فيتو
تشكيل ميلان أمام إنتر، فيتو

تشكيل إنتر ميلان ضد ميلان

يدخل إنتر مباراته أمام ميلان في ديربي الغضب بتشكيل مكون من:

تشكيل إنتر ميلان، فيتو
تشكيل إنتر ميلان، فيتو

 

وحسم ميلان مواجهتين وتعادل في ثالثة من أصل خمس مواجهات في ديربي الغضب مع إنتر ميلان هذا الموسم.

وفاز ميلان على إنتر في الدوري الإيطالي في سبتمبر الماضي ثم قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير 3 /2 في كأس السوبر في الرياض مطلع العام الجاري، قبل أن يخطف إنتر ميلان التعادل في المواجهة الثالثة بهدف قاتل سجله ستيفان دي فري في فبراير الماضي.

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان في كأس إيطاليا


تنطلق مباراة ميلان ضد إنتر ميلان اليوم في كأس إيطاليا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ميلان وإنتر ميلان في كأس إيطاليا


تذاع مباراة ميلان أمام إنتر ميلان اليوم في كأس إيطاليا عبر قناة AD SPORTS Premium 1.
 

وتأهل ميلان إلى دور نصف نهائي كأس إيطاليا بعدما فاز على روما بثلاثة أهداف لهدف، في حين فاز إنتر ميلان على لاتسيو في المرحلة نفسها بهدفين دون رد.

وتقام مباراة الإياب بين إنتر ميلان وميلان في مرحلة نصف النهائي، يوم 23 أبريل، على أن يلتقي المتأهل مع الفائز من مباراتي بولونيا وإمبولي، في نهائي الكأس الشهر المقبل.

 

 

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ديربي الغضب ميلان إنتر ميلان كأس إيطالي ملعب سان سيرو سيرجيو كونسيساو

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