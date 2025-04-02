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رياضة

ديربي الغضب، موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان في كأس إيطاليا والقناة الناقلة

موعد مباراة ميلان
موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان في كأس إيطاليا

ديربي الغضب، تقام مساء اليوم الأربعاء مباراة ديربي الغضب بين ميلان وإنتر ميلان على ملعب "سان سيرو" ضمن ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

وحسم ميلان مواجهتين وتعادل في ثالثة من أصل خمس مواجهات ديربي مع إنتر ميلان هذا الموسم.

وفاز ميلان على إنتر في الدوري الإيطالي في سبتمبر الماضي ثم قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير 3 /2 في كأس السوبر في الرياض مطلع العام الجاري، قبل أن يخطف إنتر ميلان التعادل في المواجهة الثالثة بهدف قاتل سجله ستيفان دي فري في فبرايرالماضي.

موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان في كأس إيطاليا


تنطلق مباراة ميلان ضد إنتر ميلان اليوم في كأس إيطاليا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ميلان وإنتر ميلان في كأس إيطاليا


تذاع مباراة ميلان أمام إنتر ميلان اليوم في كأس إيطاليا عبر قناة AD SPORTS Premium 1.
 

وتأهل ميلان إلى دور نصف نهائي كأس إيطاليا بعدما فاز على روما بثلاثة أهداف لهدف، في حين فاز إنتر ميلان على لاتسيو في المرحلة نفسها بهدفين دون رد.


وتقام مباراة الإياب بين إنتر ميلان وميلان في مرحلة نصف النهائي، يوم 23 أبريل، على أن يلتقي المتأهل مع الفائز من مباراتي بولونيا وإمبولي، في نهائي الكأس الشهر المقبل.

 

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التشكيل الرسمي لـ ديربي الغضب بين ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي

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