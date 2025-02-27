الخميس 27 فبراير 2025
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رياضة

تحديد موعد ديربي الغضب بين ميلان وإنتر في كأس إيطاليا

ميلان وإنتر، فيتو
ميلان وإنتر، فيتو

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن المواعيد الرسمية لمباراتي ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

وتحدد أطراف المربع الذهبي لبطولة كأس إيطاليا، بعد صعود إمبولي التاريخي لهذا الدور، أمس الأربعاء، بعد إقصاء يوفنتوس بركلات الترجيح.

وضرب إمبولي، موعدا مع بولونيا في المباراة الأولى، حيث ستقام منافسات هذا الدور، من مباراتين، ذهابا وإيابا، لتحديد المتأهل للنهائي.

موعد مباراة ديربي الغضب في كأس إيطاليا

من ناحية أخرى، تشهد البطولة، إقامة ديربي الغضب بين ميلان وغريمه إنتر، الذي تأهل قبل يومين على حساب لاتسيو.

وأكدت الرابطة، المواعيد الرسمية لمباريات الذهاب في نصف نهائي كأس إيطاليا، حيث ستقام مباراة إمبولي وبولونيا، الثلاثاء 1 أبريل، فيما سيقام ديربي ميلانو في اليوم التالي، الأربعاء 2 أبريل.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مواعيد مباراتي إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، خلال الأسابيع المقبلة.

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