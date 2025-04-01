ميلان الإيطالي يحدد موعد إقالة مدربه سيرجيو كونسيساو

أصبح مشوار البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان الإيطالي، مهدد ولن يكون طويلا، إذ يتجه النادي اللومباردي للتخلي عن خدماته في نهاية الموسم وفق ما أفادت التقارير الصحفية.

تراجع نتائج ميلان مع كونسيساو

وبعدما بدأ مشواره كخلف لمواطنه باولو فونسيكا بإحراز السوبر الإيطالي في يناير، فشل كونسيساو في الارتقاء لمستوى التوقعات وخسر ميلان 5 من مبارياته ال13 في الدوري الإيطالي تحت إشرافه، إضافة لفشله في تجاوز الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بخروجه على يد فينورد الهولندي.

ومع بقاء 8 مراحل على نهاية الموسم، يقبع ميلان في المركز التاسع بعد خسارته الأحد أمام نابولي 1-2، متخلفا بفارق 9 نقاط عن بولونيا صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

ووقع كونسيساو في ديسمبر عقدا مع الروسونيري حتى 2026، لكن يبدو أنه لن يصل إلى نهاية الاتفاق المبرم بين الطرفين مع توجه النادي إلى إقالته بحسب ما نقل موقع "فوتبول إيطاليا" عن شبكة "سكاي سبورت"، وموقع "كالتشو ميركاتو".

وسيتولى المدير الرياضي الجديد الذي سيختاره المدير التنفيذي جورجو فورلاني في الأسابيع القليلة المقبلة، والمرشح أن يكون فابيو باراتيتشي، أو الألباني إيجلي تاريه، تعيين المدرب الجديد للفريق اللومباردي بحسب توقعات الصحافة.

كأس إيطاليا فرصة ميلان الوحيدة الباقية

وتبقى مسابقة الكأس الفرصة الوحيدة لفريق ميلان لإنقاذ الموسم لكنه يواجه امتحانا شاقا جدا في نصف النهائي ضد جاره إنتر بطل الدوري الإيطالي والمتصدر الحالي.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين الأربعاء على أن يلتقيا إيابا في 23 أبريل الحالي.

وستكون مواجهة الديربي ثأرية بالنسبة لفريق إنتر، لأن رجال المدرب سيموني إنزاجي خسروا مرتين أمام جيرانهم هذا الموسم، بينهما في المباراة النهائية للكأس السوبر عندما تقدموا 2-0 قبل أن ينهزموا 2-3 في ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض في 6 يناير.

وستكون المرة الرابعة التي سيلتقي فيها ميلان مع جاره إنتر هذا الموسم حيث خرج منتصرا على أرض الأخير 2-1 في 22 سبتمبر الماضي بالمرحلة الخامسة من الدوري.

وجدد انتصاره متوجا بلقب الكأس السوبر في السعودية، وكان في طريقه الى الفوز في المرحلة ال23 من الدوري في الثاني من فبراير الماضي قبل أن تستقبل شباكه هدف التعادل (1-1) في الوقت بدل الضائع.

ويعتبر ميلان واحدا من 3 فرق فقط تغلبت على إنتر هذا الموسم بعد فيورنتينا ويوفنتوس، لكنه سيدخل المواجهة بمعنويات مهزوزة عقب خسارته أمام نابولي.

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