بمشاركة النني، الجزيرة يخسر من الشارقة بثلاثية في نصف نهائي كأس الإمارات

خسر فريق الجزيرة الإماراتي، بقيادة النجم المصري محمد النني، أمام نظيره الشارقة بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد ضمن نصف نهائي كأس رئيس دولة الإمارات لموسم 2024-2025.

وامتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، لينجح فريق الشارقة في تسجيل هدفين خلال الوقت الإضافي، ويتأهل إلى المباراة النهائية، فيما ودع الجزيرة من نصف النهائي.

افتتح رامون ميريز التسجيل للجزيرة في الدقيقة 27 من الشوط الأول، قبل أن يدرك كونراد التعادل للشارقة برأسية متقنة في الدقيقة 76.

وفي الوقت الإضافي، تألق كايو لوكاس فيرنانديز لاعب الشارقة وأحرز هدفين في الدقيقتين 104 و109، ليقود فريقه للتأهل إلى نهائي كأس الإمارات.

وشارك محمد النني في المباراة كاملة، بعدما تواجد في التشكيل الأساسي لفريقه منذ البداية.

ويواجه الوصل نظيره شباب الأهلي في المباراة الأخرى من الدور ذاته لتحديد الطرف الثاني في النهائي.

نظام بطولة كأس رئيس الإمارات

تقام بطولة كأس رئيس دولة الإمارات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، ونجحت الفرق الأربعة في بلوغ نصف النهائي بعد تجاوزها منافسات الدور ربع النهائي.

كما ضمن الجزيرة تأهله إلى نهائي كأس الرابطة الإماراتية، بعد فوزه على الوصل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (3-2) في نصف النهائي.

بمشاركة النني، الجزيرة يفوز على الوصل ويتأهل لنهائي كأس الرابطة الإماراتية

فاز فريق الجزيرة على نظيره الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب فريق الجزيرة (استاد محمد بن زايد) في اياب نصف نهائي لبطولة كأس الرابطة الإماراتية.

وسجل ثلاثية الجزيرة ميريز وفينيسويس ميلو ونبيل فقير في الدقائق 20 و27 و45، وجاء هدف الوصل عن طريق بيدرو في الدقيقة 75.

وبتلك النتيجة يتأهل فريق الجزيرة، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة الإماراتية.

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