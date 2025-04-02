استمرار التعادل السلبي بين الزمالك وستيلينبوش بعد مرور 60 دقيقة

الزمالك، استمر التعادل السلبي بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي، بعد مرور 60 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد كيب تاون، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، للموسم الحالي 2024/2025.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الزمالك اعتماده على التأمين الدفاعي حيث فشل الفريق الجنوب أفريقي في شن أي هجمات خطيرة على مرمى الفريق الأبيض.

وكان الشوط الأول شهد تبادل للاستحواذ على الكرة بين الفريقين وغياب الفرص الحقيقية للتهديف.

وفي الدقيقة 36 أهدر مصطفى شلبي فرصة للتهديف من خلال تسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول نجح حسام عبد المجيد في إنقاذ مرمى الأبيض من فرصة تهديف للفريق الجنوب أفريقي.

وتقام مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي على استاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك أمام ستيلينبوش في الكونفدرالية الأفريقية

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط: عمر جابر – أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومصطفى الزناري ومحمد حمدي وأحمد محمود.

معلومات عن ستيلينبوش الجنوب أفريقي منافس الزمالك

وفيما يلي أهم 5 معلومات عن منافس الزمالك في مباراة اليوم:

- تأسسس النادي الجنوب أفريقي عام 2016

- أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الثالث في دوري جنوب أفريقيا برصيد 50 نقطة، بالتساوي مع الوصيف أورلاندو بيراتس.

- توج بكأس جنوب أفريقيا موسم 2023-2024، ودوري الدرجة الثانية موسم 2018-2019.

- يتولى تدريب الفريق مدرب محلي منذ موسم 2017 وهو ستيف باركز وعمره 57 عاما.

- تأهل للدور ربع النهائي في الكونفدرالية الأفريقية بعد احتلال وصافة مجموعته بـ9 نقاط.

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