الكونفدرالية، الزمالك يبحث عن الهدف الأول أمام ستيلينبوش بعد مرور 30 دقيقة

الزمالك، سيطر التعادل السلبي على أول 30 دقيقة من مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، للموسم الحالي 2024/ 2025.

وشهدت الربع ساعة الأولى محاولة من الزمالك لتسجيل الهدف الأول في ظل دفاعات قوية من أصحاب الأرض.

وتقام مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي على استاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط: عمر جابر – أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومصطفى الزناري ومحمد حمدي وأحمد محمود

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