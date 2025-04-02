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اقتصاد

الاتحاد الأوروبي: سنرد على رسوم ترامب الجمركية المرتقبة في الوقت المناسب

الإتحاد الأوروبي،
الإتحاد الأوروبي، فيتو

قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن رد التكتل على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة مضادة سيأتي في الوقت المناسب.

فرض رسوم جمركية جديدة

بدورها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريما، اليوم الأربعاء، إن باريس تتوقع أن تتراوح الرسوم الجمركية التي سيعلن عنها الرئيس الأمريكي في وقت لاحق على منتجات فرنسية وأوروبية بين 20 و25%، مضيفة أن ذلك سيتسبب في اضطراب اقتصادي كبير، بحسب إرم بيزنس.

تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على الاتحاد الأوروبي

وتابعت قائلة: «هناك خطر من أنها ستكون قوية للغاية. الناس يتحدثون عن رسوم جمركية بين 20 و25 %.. هذا سيقود بالطبع إلى اضطراب اقتصادي كبير فيما يتعلق بالتأثير على المنتجات وليس فقط في أوروبا بل أيضا في الولايات المتحدة».

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ومن المتوقع أن يفرض ترامب اليوم الأربعاء، رسوما جمركية على شركاء تجاريين عالميين في تغيير جذري للقواعد التجارية المتبعة منذ عقود مما يهدد بزيادة التكلفة ودفع كل الأطراف إلى الرد بالمثل.

وتجهز فرنسا والاتحاد الأوروبي بشكل عام الرد على ذلك، حيث قال وزير الصناعة الفرنسي مارك فيراتشي في وقت سابق اليوم الأربعاء إن رد أوروبا سيكون متناسبا.

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