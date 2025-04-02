تراجع الاستثمار في الدولار الأمريكي مع اقتراب تفعيل رسوم ترامب الجمركية

يقلل تطبيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظام التعريفات الجمركية من المعنويات تجاه الدولار ويدفع المستثمرين إلى البحث عن أماكن أخرى لتداولات النقد الأجنبي.

العملة الأمريكية مقابل سلة العملات

وذكر تقرير العملات لشبكة «سي إن بي سي» أن مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، لم يشهد أي تغيير يذكر صباح الأربعاء.

وكان الدولار، قد بدأ ارتفاعا مطردا في أواخر عام 2024، وبلغت ذروتها في منتصف يناير الماضي، إلا أن مؤشر الدولار قلص بعض مكاسبه بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة.

لطالما اعتبر الدولار الأمريكي ملاذا آمنا للمستثمرين، نظرا لمكانته كعملة احتياطية عالمية وهيمنة على الاقتراض والمدفوعات والصفقات الدولية، عندما يرتفع سعر الدولار، ترتفع تكلفة الصادرات الأمريكية، بينما تنخفض تكلفة الواردات، كما يمكن أن تؤثر قيمته على السياسة النقدية العالمية، وتدفقات رأس المال، وأرباح الشركات.

وقال جوزيف بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في شركة (RSM US): «يتحول موقف تجار العملة إلى هبوطي بشأن الدولار ويصبح أكثر صعوديا بشأن عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين مع استعداد الولايات المتحدة لشن حرب تجارية متعددة الجنسيات».



ارتفاع اليورو مقابل الدولار

وأشار بروسويلاس إلى التداولات في اليورو كإشارة إلى تآكل الثقة في الدولار، مضيفا أنه منذ أواخر أكتوبر وحتى الأسبوع الأول من مارس، كانت غالبية مراكز اليورو طويلة الأجل مرتبطة بالدولار، لكن منذ 3 أسابيع، أصبحت مراكز اليورو طويلة الأجل مرتبطة باليورو.

بدوره قال جوردان روتشستر، المدير التنفيذي لقسم أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في بنك «ميزوهو» بأنه يرجح ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

ويتوقع انخفاض اليورو إلى ما بين 1.06 و1.07 دولار أمريكي قبل أن يرتفع إلى 1.12 دولار أمريكي أو أكثر بنهاية العام، وفق ما نقلت «سي إن بي سي».

من جانبه، رأى أثاناسيوس فامفاكيديس، الرئيس العالمي والمدير الإداري لاستراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «بنك أوف أمريكا» انخفاضا في قيمة الدولار، على الرغم من توقعه أن يكون للرسوم الجمركية تأثير إيجابي فوري على الدولار.

وأوضح فامفاكيديس: «على المدى القصير جدا، هناك قناتان يفترض أن تؤديا إلى ضعف الدولار، أولا، عندما تكون الولايات المتحدة في مواجهة بقية العالم في سيناريو حرب تجارية، ستعاني الولايات المتحدة في النهاية أكثر، ثانيا، تشير الرسوم الجمركية إلى مخاطر الركود التضخمي، والسوق قلقة للغاية حاليا بشأن هذه المخاطر».

وعلى غرار بروسويلاس وروتشستر، توقع فامفاكيديس أن اليورو سيتعزز في نهاية المطاف بفضل حرب ترامب التجارية، وبينما تواجه الولايات المتحدة مزيجا من السياسات التي يرجح أن تؤثر سلبا على عملتها، وتركز أوروبا على سياسات داعمة للنمو.

وقال إن فريقه يتوقع أن يصل سعر اليورو إلى 1.15 دولار هذا العام و1.20 دولار في عام 2026.

توقعات الإسترليني

الخبير في «بنك أوف أمريكا» توقع أن الجنيه الإسترليني من المحتمل أن يرتفع مع تفعيل نظام التعريفات الجمركية، مع الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي وجه تهديدات بالتعريفات الجمركية إلى الاتحاد الأوروبي بينما ألمح إلى إمكانية تجنيب بريطانيا.

وفي مذكرة صدرت في نهاية مارس، رفع محللون في «ماي بنك» توقعاتهم للجنيه الإسترليني، قائلين إنهم يتوقعون الآن أن يصل الجنيه الإسترليني إلى 1.26 دولار بحلول نهاية العام قبل أن يرتفع إلى 1.31 دولار في أوائل عام 2026.

وفي صباح اليوم الأربعاء، كان سعر صرف الجنيه الإسترليني يتداول عند حوالي 1.29 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

تعزيز عملتي أستراليا ونيوزيلندا

وتوقع محللو «ماي بنك» أيضا ارتفاعا في قيمة الدولار النيوزيلندي؛ ما يمنح العملة هدفا عند 0.58 دولار مقابل الدولار الأميركي بحلول نهاية عام 2024 - وهو ارتفاع بـ2.1% عن المستويات الحالية.

وقال أليكس كينج، وهو تاجر سابق في سوق العملات الأجنبية ومؤسس منصة التمويل الشخصي «جينريشن موني»: «تتمتع نيوزيلندا أيضًا بميزانيات عمومية أقوى من معظم الدول الغربية الأخرى - وخاصة نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المنخفضة للغاية».

مؤشرات السوق المتوقعة

ارتفعت مؤشرات تقلبات السوق المتوقعة في الأيام الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر فيكس (Vix) لتقلبات سوق الأسهم المتوقعة بمقدار 4.6 نقطة خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 22، متجاوزا المتوسط ​​طويل الأجل البالغ 20.

وبلغ مؤشر بورصة شيكاجو التجارية (CME) لتقلبات العملات الخمس الأكثر تداولًا في العالم، ومؤشر بنك أوف أمريكا، للتقلبات الضمنية في سوق سندات الخزانة الأمريكية، والذي يحظى بمتابعة دقيقة، أعلى مستوياتهما منذ منتصف مارس.

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