الأربعاء 02 أبريل 2025
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حوادث

استدعاء شهود العيان في واقعة سرقة فيلا رئيس النادي الأهلي الأسبق

متهم
متهم

تجري النيابة العامة في الجيزة، تحقيقات موسعة في واقعة سرقة محتويات فيلا مملوكة لحسن حمدي، الرئيس الأسبق للنادي الأهلي، مهجورة منذ عدة سنوات بشبرامنت فى أبوالنمرس، وامرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

 

وتستجوب النيابة الخفير المسئول عن حراسة الفيلا، وقال حارس الفيلا خلال التحريات الأولية، إنه دخل فى مشاجرة مع أحد المشردين قبل أيام، بعدما حاول الأخير المبيت داخل العقار المهجور متهما إياه بسرقة محتويات الفيلا.

 

وأمرت النيابة بجمع كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الفيلا وتفريغها وإعداد تقرير بها، كما استدعت شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة، لكشف ملابسات حادث السرقة، وتحديد المتهم بارتكاب الواقعة.

 

القبض على حارس فيلا الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على حارس فيلا الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، وذلك بتهمة سرقة بعض المتعلقات والمبالغ المالية من الفيلا الكائنة بقرية شبرامنت التابعة لمركز شرطة أبو النمرس.

 

وكانت قوات الأمن تلقت بلاغًا من الكابتن حسن حمدي يفيد بسرقة متعلقات من الفيلا الخاصة به، حيث تبيّن فقدان بعض الممتلكات الثمينة والمبالغ المالية من داخل الفيلا المملوكه له، من بينها جهازي تكييف.

 

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تم إجراء المعاينة لمنافذ الفيلا. ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان، تم تحديد هوية المتهم وتبين أنه الخفير المكلف بحراسة الفيلا.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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النيابة العامة الجيزة الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي

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