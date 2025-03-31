مع قدوم عيد الفطر، تعرف على عقوبة المتحرش وإجراءات وخطوات تحرير محضر بأقسام الشرطة

جرائم التحرش، مع قدوم عيد الفطر المبارك تنتشر قوات الأمن والشرطة النسائية بشكل مكثف في محيط كل الأماكن التي ستشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين في الحدائق والسينما والمسرح والميادين بالمواطنين الذين يسعون لقضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء، في أجواء احتفالية مميزة، لمنع جرائم التحرش.

وعلى هذا النحو ننشر العقوبة التي توقع على من يرتكب هذه الجريمة وخطوات تحرير محضر التحرش في أقسام الشرطة من قبل ضحاياها، في التقرير التالي:

العقوبة التي تقع على مرتكب جرائم التحرش

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

-تصل عقوبة التحرش إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.



خطوات تحرير محضر تحرش بأقسام الشرطة وإجراءات تحريره

- الذهاب إلى أقرب قسم شرطة، التابع للحادث، لتحریر محضر ضد شخص ما قام بالتحرش بها فى الطریق العام.

- عند تحریر المحضر سیتم سؤال المجني علیها بعض الأسئلة كما یلى:

*ما اسمك* هل معِك إثبات شخصیة؟ * محل الإقامة؟ * هل أمسكتِ بالمتحرش؟

- سیتم سؤال الشهود عن أسمائهم، أعمارهم، محل الإقامة، علاقتهم بالمتحرش، ماذا كان رد فعلهم، أین كانوا وقت وقوع الحادث، وماذا شاهدوا بالضبط؟

- فى حالة الإمساك بالمتحرش: سیتم سؤاله عن اسمه، عمره، مهنته، محل إقامته، سبب تواجده فى مكان وقوع الحادث، هل یعرف المجنى علیها، أو رآها من قبل؟، بمعنى أن یتم استجواب المتحرش، وفى حالة عدم الإمساك بالمتحرش، سیتم سؤال المجنى علیها، هل تعرفى الجانى من قبل، وهل یمكن الإدلاء بالمعلومات عن أوصاف الجانى من قبل المجنى علیها أو شهود العیان، وسیتم تحریرالمحضر وغلقه، یقید برقم إدارى، ستحتاج إلیه المجنى علیها للسؤال عن القرار النهائى الصادر عن النیابة التابع لها قسم الشرطة، وفى حالة التعرف على الجانى من المحضر أو التحقیق سیتم تسجیل القضیة، وفى حالة تعذر ذلك یحفظ المحضر.

- یقید المحضر برقم أحوال حتى یتم استجواب المتحرش.

- تحویل المجنى علیها والجانى والشهود للنیابة، للتحقیق مع كل منهم، وسماع شهادة الشهود، مع مندوب من القسم برفقته أصل المحضر.

- توجه تهمة التحرش إلى الجاني ویحجز، وتحدد جلسة لعرض المتهم أمام القضاء وإدانته بالعقوبة المناسبة التي ینص علیها القانون، والتي قد تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات.

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