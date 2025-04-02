إقبال كبير من الزائرين على رأس البر في ثالث أيام عيد الفطر

كثفت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر جهودها لتوفير كافة الخدمات لزائري المدينة خلال العيد، حيث استمرت فرق الإنقاذ في عملها بالشواطئ لليوم الثالث على التوالي. وشملت التجهيزات كافة الخدمات الشاطئية، بما في ذلك أبراج الإنقاذ، ونقاط الإسعاف، وخيم تجميع الأطفال التائهين، بالإضافة إلى تجهيز منطقة المعدات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر.

رحلات اليوم الواحد تزيد الإقبال على المدينة



كان لرحلات اليوم الواحد دور كبير في حالة الزحام التي شهدتها رأس البر، حيث توافد الآلاف من الزائرين للاستمتاع بجمال المدينة وزيارة معالمها السياحية، مما جعلها واحدة من أشهر الوجهات وأكثرها استقبالًا للمواطنين خلال إجازة العيد.

إقبال كبير علي مدينة رأس البر

ازدحام بشارع النيل ورفع المخلفات والإشغالات



شهد شارع النيل بالمدينة إقبالًا كثيفًا من الزوار، مما دفع الوحدة المحلية إلى تكثيف حملاتها لرفع المخلفات والإشغالات في كافة المناطق، حفاظًا على نظافة المدينة وانسيابية الحركة.

أجواء احتفالية وسط تأمين أمني مشدد



احتفل الآلاف من المواطنين بأجواء العيد في رأس البر، حيث توافدوا على الحدائق والمتنزهات والمناطق السياحية والشواطئ، وسط أجواء من البهجة والسرور. كما شهدت المدينة تواجدًا أمنيًا مكثفًا من رجال الشرطة لضمان سلامة المحتفلين.

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