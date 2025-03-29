ترميم الطرق بمدينتي دمياط ورأس البر استعدادا لاستقبال الزائرين في العيد

نفذت مديرية الطرق برئاسة المهندس طارق بدوي أعمال ترميم لعدد من القطوعات بالطرق الواقعة بنطاق مدينة دمياط، بالإضافة إلى مدخل بوابة رأس البر الغربية، وذلك باستخدام الخلطة الأسفلتية الباردة.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بترميم القطوعات بالطرق لتحقيق أعلى معدلات السلامة والحد من الحوادث.

تمهيد الطريق أسفل كوبري دمياط المعدني

أعمال ترميم لعدد من القطوعات بالطرق الواقعة بنطاق مدينة دمياط



كما قامت المديرية بأعمال تمهيد للطريق بمنطقة السكة الحديد بالسنانية، أسفل كوبري دمياط المعدني، من خلال كشط الطبقة الأسفلتية.

إجراءات إضافية لتعزيز السلامة المرورية

وفي إطار الاستعدادات لعيد الفطر المبارك، تم أيضًا دهان مطب بطريق دمياط/ رأس البر بألوان فسفورية عاكسة، بهدف تنبيه السائقين وتحقيق التهدئة المرورية.

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