رأس البر تستعد لاستقبال زائريها في عيد الفطر، والمحافظة تحذر من نزول البحر

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط آخر استعدادات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تشهد المدينة توافد أعداد كبيرة من الزائرين خلال هذه الفترة لقضاء إجازة العيد.

رفع كفاءة المرافق وتحسين الخدمات

وأكدت الوحدة المحلية برئاسة اللواء وائل الشربيني تنفيذ مجموعة من الإجراءات لرفع كفاءة المدينة شملت تطوير البوابة الغربية والمنطقة المحيطة بها من خلال الجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية وتجميل الحدائق والمساحات الخضراء وتعزيزها بالنباتات والزهور وتسوية الرمال وتمهيد الشاطئ لاستقبال الزائرين.

كما تم تركيب لافتات مضيئة في مداخل الشوارع الرئيسية لتعزيز المظهر الجمالي وتحسين مستوى الإضاءة العامة بالشوارع ورفع كفاءة ميدان النخيل وعدد من المداخل الرئيسية إلى جانب تكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات لضمان بيئة نظيفة وآمنة

تحذير من نزول البحر خلال إجازة العيد

أهابت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بالمواطنين عدم نزول البحر خلال إجازة عيد الفطر نظرًا لاستمرار أعمال تجهيز الشاطئ استعدادًا لموسم صيف ألفين وخمسة وعشرين إلى جانب سوء الأحوال الجوية التي قد تشكل خطرًا على سلامتهم

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