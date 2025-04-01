رأس البر تستقبل زوارها في عيد الفطر بالورد والبالونات

شهدت مدينة رأس البر أجواء احتفالية مميزة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث استقبلت الوحدة المحلية للمدينة والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة الزوار على بوابات المدينة منذ الصباح الباكر حيث تم توزيع الورد والبالونات على الوافدين، إلى جانب إرشادات السلامة على الشاطئ ومطويات سياحية تسلط الضوء على أبرز المعالم والمزارات السياحية بالمدينة.

محافظ دمياط يتابع الخدمات المقدمة للزائرين

إقبال كثيف على الشواطئ والمتنزهات

واستقبلت المدينة آلاف الرواد من داخل محافظة دمياط والمحافظات المجاورة، حيث توافدت الرحلات الجماعية للاستمتاع بشواطئ رأس البر المميزة وتركز الإقبال بشكل ملحوظ على شواطئ 33 و77 و101، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع عدد الزوار إلى نحو مليوني شخص، خاصة مع تزايد الإقبال في ساعات العصر من قبل أهالي دمياط وزوارها من المحافظات الأخرى.

استعدادات مكثفة لاستقبال الزوار

وأكد اللواء وائل الشربيني، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى منذ صباح أمس لضمان تقديم أفضل الخدمات للزوار. وشملت التجهيزات تركيب مظلات في شارع بورسعيد لحماية الرواد من أشعة الشمس، بالإضافة إلى توفير عدد من المظلات في الحدائق العامة لتوفير أماكن مريحة للعائلات. كما تم تجهيز منطقة الشواطئ الممتدة بطول المصيف من شارع 18 وحتى شارع 107، إلى جانب الممشى الساحلي الذي يمتد لمسافة 25 كيلومترًا وعرض 10 أمتار، والمزود بالخدمات الشاطئية والكافيتريات.

تطوير الخدمات السياحية والترفيهية

حرصت الوحدة المحلية على توفير جميع الخدمات اللازمة في منطقة اللسان، حيث يلتقي نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط، وهي من أبرز معالم المدينة. كما تم تجهيز أكثر من 15 حديقة عامة لاستقبال المواطنين خلال إجازة العيد، لضمان تجربة سياحية مريحة وآمنة.

خدمات طبية متكاملة خلال العيد

في سياق متصل، تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود مديرية الصحة في تقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين خلال عيد الفطر، من خلال إطلاق قوافل التأمين الطبي في مدن دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة، لضمان توافر الرعاية الصحية للزوار والمواطنين على مدار أيام العيد.

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