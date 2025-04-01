الثلاثاء 01 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رأس البر تستقبل زوارها في عيد الفطر بالورد والبالونات

استقبال حافل لرواد
استقبال حافل لرواد مدينة رأس البر

شهدت مدينة رأس البر أجواء احتفالية مميزة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث استقبلت الوحدة المحلية للمدينة والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة الزوار على بوابات المدينة منذ الصباح الباكر حيث تم توزيع الورد والبالونات على الوافدين، إلى جانب إرشادات السلامة على الشاطئ ومطويات سياحية تسلط الضوء على أبرز المعالم والمزارات السياحية بالمدينة.

محافظ دمياط يتابع الخدمات المقدمة للزائرين
محافظ دمياط يتابع الخدمات المقدمة للزائرين

إقبال كثيف على الشواطئ والمتنزهات

واستقبلت المدينة آلاف الرواد من داخل محافظة دمياط والمحافظات المجاورة، حيث توافدت الرحلات الجماعية للاستمتاع بشواطئ رأس البر المميزة وتركز الإقبال بشكل ملحوظ على شواطئ 33 و77 و101، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع عدد الزوار إلى نحو مليوني شخص، خاصة مع تزايد الإقبال في ساعات العصر من قبل أهالي دمياط وزوارها من المحافظات الأخرى.

استعدادات مكثفة لاستقبال الزوار

وأكد اللواء وائل الشربيني، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى منذ صباح أمس لضمان تقديم أفضل الخدمات للزوار. وشملت التجهيزات تركيب مظلات في شارع بورسعيد لحماية الرواد من أشعة الشمس، بالإضافة إلى توفير عدد من المظلات في الحدائق العامة لتوفير أماكن مريحة للعائلات. كما تم تجهيز منطقة الشواطئ الممتدة بطول المصيف من شارع 18 وحتى شارع 107، إلى جانب الممشى الساحلي الذي يمتد لمسافة 25 كيلومترًا وعرض 10 أمتار، والمزود بالخدمات الشاطئية والكافيتريات.

تطوير الخدمات السياحية والترفيهية

حرصت الوحدة المحلية على توفير جميع الخدمات اللازمة في منطقة اللسان، حيث يلتقي نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط، وهي من أبرز معالم المدينة. كما تم تجهيز أكثر من 15 حديقة عامة لاستقبال المواطنين خلال إجازة العيد، لضمان تجربة سياحية مريحة وآمنة.

خدمات طبية متكاملة خلال العيد

في سياق متصل، تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود مديرية الصحة في تقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين خلال عيد الفطر، من خلال إطلاق قوافل التأمين الطبي في مدن دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة، لضمان توافر الرعاية الصحية للزوار والمواطنين على مدار أيام العيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإقليمية لتنشيط السياحة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة الهيئة الإقليمية لتنشيط الشواطئ والمتنزهات ثاني ايام عيد الفطر رأس البر شارع بورسعيد محافظة دمياط محافظ دمياط مدينة رأس البر

مواد متعلقة

محافظ دمياط يتابع خطة الرفع المساحي وخطوط المرافق بطريق رأس البر الغربي

توقعات الأبراج 2025، رسائل ومفاجآت في انتظار مواليد هذه الأبراج

9 مشروعات عملاقة و144% نمو في الإيرادات.. إنجازات وزارة الإنتاج الحربي تتجاوز التوقعات في 2024

التربية والتعليم في 2024.. التغلب على ارتفاع الكثافات الطلابية.. استحداث 98 ألف فصل دراسي.. سد العجز في المدرسين بنسبة 90%.. 598 مشروعًا جديدًا في 27 محافظة

حصاد هيئة الكتاب في 2024، طفرة في مشروع النشر وإصدار 450 عنوانًا

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر الدولار بالبنوك.. صعود سعر النفط بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية.. مصر تحافظ على الصدارة الإفريقية في سرعة الإنترنت الأرضي

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

الأكثر قراءة

فتح التقديم بعد عيد الفطر، كل ما تريد معرفته عن مبادرة "الرواد الرقميون"

سيارة تتحول إلى قطع حديدية ومصرع قائدها في حادث تصادم مروع بطريق السويس (صور)

اجتماع بالمنيا، آخر تطورات تجديد عقد زيزو في الزمالك

أب يتنازل عن حقه ويعفو عن المتسببين في وفاة ابنته في المنوفية (فيديو)

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب ثانى أيام عيد الفطر (آخر تحديث)

إحداها مفتوحة، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

ميار الببلاوي عن إيناس النجار: ماذا بينك وبين الله لتكوني في غسلك كعروس مبتسمة

الذهب يستهل شهر أبريل بالزيادة ويصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق

منوعات

المزيد

كاميرا متطورة ترصد اللحظات الأولى لتكون الجنين بدقة مذهلة

هربًا من الحر، الأطفال يلعبون بنافورة حديقة الأزهر بثاني أيام عيد الفطر (صور)

إقبال الأطفال على الملاهي في الحديقة الدولية احتفالا بثاني أيام عيد الفطر (صور)

كرة القدم تتصدر المشهد بحديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب ثانى أيام عيد الفطر (آخر تحديث)

انستاباي يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة لعملاء التطبيق اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكمها وكيفيتها، كل ما تريد معرفته عن صلاة المريض وأحكامها

تفسير حلم الواعظ بالمنام وعلاقته بالتقصير في الدين

سيف الله المسلول.. أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ بعد قرار العزل

المزيد
الجريدة الرسمية