الثلاثاء 01 أبريل 2025
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فوائد ومحظورات تناول الرنجة في عيد الفطر

الرنجة، فيتو
الرنجة، فيتو
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تحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث على تقديم نصائح غذائية تساهم في الحفاظ على الصحة خلال أيام العيد، وذلك من خلال سلسلة "العيد صحة" التي يقدمها أعضاء وحدة التغذية العلاجية بالمعهد ومجموعة من الأطباء المتخصصين.

 

الرنجة.. فوائدها ومحاذيرها

غنية بالأوميجا 3 والماغنيسيوم ومضادات الأكسدة: تساعد هذه العناصر في تعزيز صحة القلب والمناعة.
 

تناولها باعتدال: يمكن تناول الرنجة بكميات معتدلة لإشباع الشهية دون الإفراط.
 

مرضى الضغط والكلى والكبد يجب أن يتوخوا الحذر: ينصح مرضى ارتفاع ضغط الدم، ومرضى الكلى والكبد، وكبار السن، والحوامل باستشارة الطبيب قبل تناولها، لتجنب أي مضاعفات صحية.

منبهة إلى أن التوازن هو المفتاح للاستمتاع بصحة جيدة خلال العيد. 

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