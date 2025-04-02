حوادث وجرائم في أيام عيد الفطر.. ربة منزل تستعين بـ3 رجال لسرقة مسن وقتله.. زوجة تنهي حياة زوجها.. وأسد يلتهم ذراع مدربه بسيرك طنطا

شهدت مناطق عدة بالجمهورية بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك جرائم وحوادث متعددة تم القبض على أبطالها وأحيلوا إلى النيابة العامة التي فتحت تحقيقات موسعة فيها.

مقتل مسن بقصد سرقة معاشة في السلام

شهدت منطقة السلام شرق محافظة القاهرة واقعة مقتل مسن علي يد سيدة و3 رجال متهمين بعد تقييده وخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بقصد سرقة معاشه بمنطقة إسبيكو بدائرة قسم شرطة السلام.

وقال المتهمون إن السيدة هي من حرضتهم على سرقة المجني عليه بعد أن قالت لهم إنه يعيش بمفرده وليس له أحد يسأل عليه.

وأضاف المتهمون أن المتهمة الرئيسية كانت على علاقة غير شرعية بالمجني عليه وتقيم لديه بشقته أوقاتا كثيرة وشاهدت أنه يقبض معاشا كبيرا، فضلا عن بعض المدخرات التي يدخرها داخل شقته.

وأشار المتهمون إلى أن المتهمة الرئيسية تعرفهم منذ فترة وبينهم علاقة صداقة ممتدة، مضيفين أنها اقترحت عليهم سرقة شقة صديقها المسن، قائلة لهم “هنسرقه هندخل عليه الشقة بحجة قعدة مزاج وبعدين نخدره ونسرقه ونهرب”.

وتابعوا أنهم في يوم الواقعة ذهبوا بالفعل إلى شقة المجني عليه وما إن فتح لهم الباب ورحب بهم واتخذوا أماكن الجلوس حتى أخرجوا من جيوبهم مواد مخدرة عبارة عن حشيش وشابو وطلبوا منه أن يشرب معهم ولكنه رفض قائلا لهم “أنا راجل كبير وعندي أمراض وأخاف على صحتي من الحاجات دي”.

المتهمون.. المجني عليه رفض يشرب مخدرات

وأشار المتهمون إلى أنهم مع إصرار المجني عليه عدم شرب المواد المخدرة، لم يجدوا أمامهم إلا خطة التخلص منه، وبالفعل انقضوا عليهم وقيدوه في كرسي ثم أمسكوا به وخنقوه ولم يتركوه إلا ميتا.

وأوضح المتهمون أنهم بعد ذلك قاموا بالتفتيش داخل الشقة حتى وجدوا معاشه وسرقوه وفروا هاربين.

وتبين من المناظرة وجود آثار خنق حول رقبة المجني عليه وجحوظ في العينين من شدة الخنق ووجود جروح وكدمات متفرقة على جسده.

وكشفت معاينة شقة المجني عليه عن وجود بعثرة في محتوياتها وسرقة مبلغ مالي منه.

زوجة تقتل زوجها في البحيرة

وشهدت محافظة البحيرة جريمة قتل بشعة، حيث أقدمت ربة منزل على إنهاء حياة زوجها طعنا بالسكين، وذلك بسبب خلافات زوجية بثاني أيام عيد الفطر المبارك.

تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بلاغا بوجود قتيل داخل شقته بقرية سيدي غازي بدائرة مركز كفر الدوار، بالانتقال إلى مكان الواقعة والمعاينة، تبين قيام زوجة بقتل زوجها بعدة طعنات نافذة ببطنه نتيجة لخلافات زوجية بينهما.

تم إلقاء القبض على الزوجة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

مصرع شاب في تسلق منحدر جبلي بسوهاج

وشهد مركز سوهاج حالة من القلق فى ثالث أيام العيد الفطر بعد قيام شابين بتسلق منحدر جبلي بقرية الشيخ حمد بمركز سوهاج بقصد التنزه والتقاط بعض الصور التذكارية، مما نتج عن سقوط شاب من أعلى المنحدر أدى لوفاته واحتجاز الثاني أعلى المنحدر وتم نقل جثة المتوفى لمستشفى سوهاج العام.

وتبين سقوط شخص من أعلى منحدر جبلي واحتجاز آخر بمنطقة الجبل الغربي بمركز سوهاج أثناء قيام كل من “خالد ع م ا”، 17 عاما - طالب ونجل عمه “محمود ع م”، 20 عاما - طالب، ومقيمان مركز المنشاة بتسلق منحدر جبلي بقصد التنزه وإلتقاط بعض الصور التذكارية اختل توازن الأول وسقط من أعلى المنحدر مما أدى لوفاته واحتجاز الثاني أعلى المنحدر، وتم نقل جثة المتوفى لمستشفى سوهاج العام.

وبسؤال شقيق المتوفى هيثم 19 عاما عامل شاهد الواقعة ووالده 53 عاما - عامل ومقيمان بذات الناحية بمضمون ما سبق وأضاف الأول بأنه كان رفقه المذكورين أثناء التسلق للتنزه إلا أنه تمكن من النزول ونفيا الشبهة الجنائية.

وعلى الفور انتقل اللواء صبرى صالح عزب مدير أمن سوهاج وقيادات المديرية لموقع الحادث حيث تمكنت قوات وحدة الإنقاذ البري بالاستعانة ببعض الأهالي معتادي تسلق الجبال بالمنطقة من إنقاذ المذكور وإنزاله "دون حدوث ثمة إصابات" وأفاد بمضمون ما سبق، ونفى الشبهة الجنائية

أسد يلتهم ذراع مدرب في سيرك بطنطا

وشهدت محافظة الغربية حادثة مأساوية حين التهم اسد ذراع مدربه داخل سيرك حيث كشفت مدربة الأسود الشهيرة أنوسة كوتة تفاصيل هجوم نمر شرس على مساعد المدرب والتهام ذراعه أثناء أحد العروض بسيرك طنطا، كما كشفت عن الحالة الصحية لمساعدها بعد نقله لمستشفى طنطا الجامعي.

وقالت "كوتة" لـ"فيتو": إن الحادث وقع بشكل مفاجئ عندما كان مساعد المدرب يقوم بتنفيذ إحدى الحركات التدريبية داخل القفص، قبل أن ينقض عليه النمر بشكل غير متوقع ويمسك بذراعه.

وأضافت: “الحمد لله محمد كويس بخير وأنا معاه في المستشفى وهو مساعد معاي وهو بيعرف يتعامل مع النمور والحيوانات المفترسة بس إيده دخلت لجوه وده خطأ نتحساب عليه بعدين مع الإدارة، وأنا بطمن كل الناس.. وهتشوف محمد تاني في العروض ومع النمور، كما أن النمر صاحب الواقعة لازم يتجنب العروض ومش هيظهر تاني خالص لحين تدريبه وأنا هاخده معايا”.

وأضافت أن فرق الإنقاذ والعاملين بالسيرك تدخلوا بسرعة لإنقاذ المساعد وإبعاده عن النمر، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت "كوتة" أن التعامل مع الحيوانات المفترسة يتطلب خبرة كبيرة وحذرًا شديدًا، مشددة على ضرورة اتباع إجراءات السلامة الصارمة داخل العروض لضمان سلامة المدربين والجمهور.

من جانبها، فتحت الجهات المختصة تحقيقًا موسعًا في الحادث، كما تم اتخاذ إجراءات احترازية داخل السيرك لمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا وحجز النمر بمكان منفرد لحين إعادة تأهيله مرة أخرى.

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