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محافظات

فيديو صادم، مصرع طالب وإنقاذ ابن عمه تسلقا منحدرا جبليا لالتقاط الصور التذكارية بسوهاج

حادثة تسلق الجبال
حادثة تسلق الجبال

شهد مركز سوهاج حالة من القلق فى ثالث أيام العيد الفطر بعد قيام شابين بتسلق منحدر جبلي بقرية الشيخ حمد بمركز سوهاج بقصد التنزه والتقاط بعض الصور التذكارية، مما نتج عن سقوط شاب من أعلى المنحدر أدى لوفاته واحتجاز الثاني أعلى المنحدر وتم نقل جثة المتوفى لمستشفى سوهاج العام.



وتبين سقوط شخص من أعلى منحدر جبلي واحتجاز آخر بمنطقة الجبل الغربي بمركز سوهاج أثناء قيام كل من “خالد ع م ا”، 17 عاما -  طالب  ونجل عمه “محمود ع م”،  20 عاما - طالب ومقيمان مركز المنشاة بتسلق منحدر جبلي بقصد التنزه وإلتقاط بعض الصور التذكارية اختل توازن الأول وسقط من أعلى المنحدر مما أدى لوفاته واحتجاز الثاني أعلى المنحدر، وتم نقل جثة المتوفى لمستشفى سوهاج العام.

 


 

وبسؤال شقيق المتوفى هيثم 19 عاما عامل شاهد الواقعة  ووالده 53 عاما - عامل ومقيمان بذات الناحية بمضمون ما سبق وأضاف الأول بأنه كان رفقه المذكورين أثناء التسلق للتنزه إلا أنه تمكن من النزول ونفيا الشبهة الجنائية.

وعلى الفور انتقل اللواء صبرى صالح عزب مدير أمن سوهاج وقيادات المديرية لموقع الحادث  حيث تمكنت قوات وحدة الإنقاذ البري بالاستعانة ببعض الأهالي معتادي تسلق الجبال بالمنطقة من إنقاذ المذكور وإنزاله "دون حدوث ثمة إصابات" وأفاد بمضمون ما سبق، ونفى الشبهة الجنائية.

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التسلق الفطر أيام العيد سقوط شخص سوهاج مدينة المنشاة مصرع شاب الصور التذكارية

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