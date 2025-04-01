اعترافات عصابة متهمة بقتل مسن بالسلام: مرضيش يشرب مخدرات فتخلصنا منه

أدلى تشكيل عصابي مكون من سيدة و3 رجال متهمين بقتل مسن بعد تقييده وخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بقصد سرقة معاشه بمنطقة إسبيكو بدائرة قسم شرطة السلام باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام.

وقال المتهمون إن السيدة هي من حرضتهم على سرقة المجني عليه بعد أن قالت لهم إنه يعيش بمفرده وليس له أحد يسأل عليه.

وأضاف المتهمون أن المتهمة الرئيسية كانت على علاقة غير شرعية بالمجني عليه وتقيم لديه بشقته أوقاتا كثيرة وشاهدت أنه يقبض معاشا كبيرا، فضلا عن بعض المدخرات التي يدخرها داخل شقته.

وأشار المتهمون إلى أن المتهمة الرئيسية تعرفهم منذ فترة وبينهم علاقة صداقة ممتدة، مضيفين أنها اقترحت عليهم سرقة شقة صديقها المسن، قائلة لهم "هنسرقه هندخل عليه الشقة بحجة قعدة مزاج وبعدين نخدره ونسرقه ونهرب ".

وأضاف المتهمون أنهم في يوم الواقعة ذهبوا بالفعل إلى شقة المجني عليه وما إن فتح لهم الباب ورحب بهم واتخذوا أماكن الجلوس حتى أخرجوا من جيوبهم مواد مخدرة عبارة عن حشيش وشابو وطلبوا منه أن يشرب معهم ولكنه رفض قائلا لهم "أنا راجل كبير وعندي أمراض وأخاف على صحتي من الحاجات دي".

وأشار المتهمون إلى أنهم مع إصرار المجني عليه عدم شرب المواد المخدرة، لم يجدوا أمامهم إلا خطة التخلص منه، وبالفعل انقضوا عليهم وقيدوه في كرسي ثم أمسكوا به وخنقوه ولم يتركوه إلا ميتا.

وأوضح المتهمون أنهم بعد ذلك قاموا بالتفتيش داخل الشقة حتى وجدوا معاشه وسرقوه وفروا هاربين.

وتبين من المناظرة وجود آثار خنق حول رقبة المجني عليه وجحوظ في العينين من شدة الخنق ووجود جروح وكدمات متفرقة على جسده.

وكشفت معاينة شقة المجني عليه عن وجود بعثرة في محتوياتها وسرقة مبلغ مالي منه.

وكان قسم شرطة السلام تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن يبلغ من العمر 65 سنة مقيد داخل شقته وملفوف حول رقبته حبل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن في العقد السابع من العمر وقد توفي نتيجة تعرضه للخنق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه كانت تربطه علاقة صداقة بسيدة تتردد عليه باستمرار داخل شقته الكائنة بمنطقة السلام، وانها وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

وأضافت التحريات أن المتهمة الأولى خططت لسرقة معاش المجني عليه فاستعانت بـ 3 رجال وقدمت بهم إلى شقة الأخير الذي يثق فيها ثم جلسوا معه وحاولوا إجباره على تعاطي المواد المخدرة حتى يغيب عن الوعي ويتمكنوا من تنفيذ مخططهم لكنه رفض.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين انقضوا على المجني عليه ثم قيدوه بالحبال وخنقوه حتى الموت ثم سرقوا معاشه وفروا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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