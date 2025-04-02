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أخبار مصر

هيئة الدواء تفوز بمقعد نائب رئيس المنتدى الإفريقي للمستلزمات الطبية AMDF

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية
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شاركت هيئة الدواء المصرية في اجتماع اختيار قيادات المنتدى الإفريقي للمستلزمات الطبية (AMDF) التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية – نيباد، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

شهدت عملية الاختيار منافسة قوية بين الدول المشاركة، حيث تمكنت مصر، ممثلة في هيئة الدواء المصرية، من  الفوز بمقعد نائب رئيس المنتدى، في تأكيد جديد على ثقة الدول الإفريقية في الدور الريادي لمصر، وقدرتها على دعم وتطوير قطاع المستلزمات الطبية في القارة.

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وأكد الدكتور  علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء إن تولي الهيئة هذا المنصب يأتي استكمالا لجهود هيئة الدواء المصرية في كافة المنتديات والفعاليات الدوائية على مستوى القارة الإفريقية، والعمل مع نظيراتها في الدول الإفريقية الشقيقة على النهوض بالمنظومة الرقابية الإفريقية، ودعم صناعة المستحضرات الطبية والمستلزمات الطبية على مستوى القارة.

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أجازة عيد الفطر AMD التامين الصحي الشامل بالاسماعيلية الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المستلزمات الطبية وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية لتامين الصحي الشامل علي الغمراوي

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