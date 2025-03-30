الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نائب وزير الصحة يجري زيارات مفاجئة للمنشآت الطبية في 3 محافظات

د.عمرو قنديل، فيتو
د.عمرو قنديل، فيتو
ads

قام الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، بعدة زيارات مفاجئة بمحافظات (المنوفية، والغربية، وكفر الشيخ) تفقد خلالها عددا من المستشفيات، وذلك في إطار تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لنوابه بالمتابعة الميدانية المستمرة والتواجد وسط الفرق الطبية والمواطنين، للتأكد من تقديم خدمات طبية ذات جودة، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه سير عمل المنظومة الصحية.

المرور المفاجئ على مستشفى بركة السبع العام


وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استهل زياراته بالمرور المفاجئ  على مستشفى بركة السبع العام، حيث تفقد أقسام (الاستقبال والطوارئ، والأشعة) واطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة للطوارئ، وتفقد وحدة الغسيل الكلوي والرعاية المركزة، ورعاية القلب بالمستشفى، واطمئن على الانضباط الإداري وانتظام العمل بالمستشفى، ووجه بتحويل أطباء قسم العظام المتغيبين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتابع أن نائب الوزير استكمل جولته بزيارة مركز صحة الأسرة بطوخ طنبشا، التابع لإدارة بركة السبع الصحية، حيث تفقد عيادة الاستقبال والطوارئ، ومكتب الصحة، واطمئن على تواجد الفريق الطبي بالمركز وانتظام العمل.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، إن نائب الوزير استكمل جولته المفاجئة بزيارة محافظة الغربية، حيث تفقد أقسام (الاستقبال والطوارئ، والأشعة، والمعمل) وغرفة المعقورين بمستشفى قطور المركزي، واستمع إلى شكاوى المواطنين بشأن عدم توفير خدمة الغيار على الجروح، حيث وجه بتوفير وإضافة غرفة استقبال، تيسيرا على المواطنين، كما وجه بتحويل مدير الاستقبال إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية، نظرا للتقصير في أداء مهام عمله، كما اطمئن  على توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة للطوارئ، وأيضا توافر الطعوم اللازمة.

توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة للطوارئ

 

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير تابع جولته المفاجئة بزيارة محافظة كفرالشيخ، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، بمركز أبحاث أمراض الكبد والقلب، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، واطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة للطوارئ، وأيضا الرعاية المركزة، ووحدة مناظير الجهاز الهضمي، مشيدا بالخدمات الطبية المقدمة داخل المركز، وتواجد الفريق الطبي والانضباط الإداري.

واستكمل «عبدالغفار» أن الدكتور عمرو قنديل توجه إلى مستشفى كفرالشيخ العام، واطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة للطوارئ، وتفقد الرعاية المركزة ورعاية القلب بالمستشفى ووحدة قسطرة القلب، واستمع إلى عدد من المواطنين.

عيد الفطر.. السيسي يتبادل التهاني مع ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية.. الرئيس يعرب عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية لهم ولشعوبهم الشقيقة بموفور الصحة والسعادة والمزيد من التقدم

الصحة: فحص 17 مليونًا و289 ألف مواطن ضد الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن نائب الوزير اختتم جولاته في المنشآت التي تفقدها، بالتأكيد على ضرورة الإلتزام والإنضباط الإداري، وتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين، والاستماع إلى آرائهم والتيسير عليهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبدالغفار الرعاية المركزة الدكتور عمرو قنديل المنظومة الصحية المراكز الطبية المتخصصة تفقد قسم الاستقبال والطوارئ غسيل الكلوى مستشفي قطور المركزي مستشفي بركة السبع مستشفي قطور محافظة كفرالشيخ وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

الصحة: فحص 10 ملايين و851 ألف طالب للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس

أخبار مصر: وفاة لاعبة كرة قدم بناد شهير، إغلاق محلات بلبن فى السعودية، مشاجرة بمطعم قصر المندي، منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة بأنجولا

مريض كلى يشتكي لوزير الصحة في المنيا: كأننا تلاميذ ابتدائي

الأكثر قراءة

الاحتيال على الصائمين، القبض على شخصين يزعمان توزيع مشروبات مجانا وقت الإفطار بالقاهرة (فيديو)

بسبب كلب، القبض على صاحب مطعم قصر المندي و6 آخرين بعد مشادة في مصر الجديدة (فيديو)

كولر يستفسر عن مصير صفقة زيزو والأهلي يحسمها

بعد تريند "هنجيب زبادي ولا حشيش؟!"، الأوقاف توجه نصائح هامة عن كيفية قضاء ليلة العيد

شاهد كشف حساب الرئيس السيسي في رمضان

بقوة 7.1 ريختر، زلزال تونجا يهدد بتسونامي

إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالمنيا

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

منوعات

المزيد

إلغاء رحلات وتخفيف أنشطة رسمية..السرطان يوقف خطط الملك تشارلز

كان يؤدي طقوسًا لتكريم الموتى، ضبط رجل تسبب في أكبر حريق غابات بكوريا الجنوبية

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

رئيسة منظمة خيرية تتهم الأمير هاري بالتنمر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 30 مارس 2025

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

32 جنيهًا سعر كيلو الأرز اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

4 نصائح من الأرصاد لمواجهة تقلبات طقس العيد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

جمعة مازحا مع شاب: "أنت غلس وخايف تكون متشدد ومش هسيبك"

شاب يسأل: هل يثاب غير المسلمين على أعمالهم الصالحة؟ علي جمعة يجيب

فتاة تسأل: صاحبتي بتكلم ولد وبلغت مامتها حرام ولا حلال؟، علي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية