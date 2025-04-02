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ديربي الميرسيسايد، تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول المتوقع
تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

 ديربي الميرسيسايد، يستضيف فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، نظيره إيفرتون مساء اليوم الأربعاء، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتضن ملعب أنفيلد مباراة ليفربول وإيفرتون، مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، ويتواجد إيفرتون في المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة.

ويسعى الريدز إلى الفوز وتوسيع فارق النقاط مع وصيفه آرسنال إلى 12 نقطة مجددًا، وذلك بعد أن فاز الجانرز أمس على فولهام بهدفين مقابل هدف.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي


حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جاريل كوانساه، إبراهيما كوناتي، فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.
 

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي
 

تنطلق مباراة ليفربول ضد إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي


تذاع مباراة ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

تاريخ لقاءات ديربي الميرسيسايد


وانتهى آخر لقاء بين ليفربول وإيفرتون 2-2 في المباراة التي جمعتهما بالدور الأول لمسابقة الدوري الانجليزي 2-2.

وبدأت لقاءات ليفربول ضد إيفرتون في 13 أكتوبر 1894، لتتوالى بعد ذلك مواجهاتهما، حيث تحمل المباراة المقبلة الرقم 246 في مختلف المسابقات.


ويمتلك ليفربول، الأفضلية في المباريات السابقة، عقب تحقيقه 99 انتصارا على منافسه، الذي فاز في 68 لقاءً، بينما فرض التعادل نفسه على 78 مواجهة، وأحرز لاعبو ليفربول 345 هدفا، مقابل 271 هدفا لإيفرتون.

كما تعتبر هذه هي المباراة رقم 66 بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز بنظامه الجديد، حيث شهدت المواجهات السابقة بالبطولة أيضا تفوق ليفربول، الذي حقق 28 فوزا، مقابل 11 انتصارا لإيفرتون، بينما خيم التعادل على 26 لقاءً، وأحرز لاعبو ليفربول 91 هدفا مقابل 57 هدفا لإيفرتون.

 

مواعيد مباريات ليفربول في شهر أبريل 


ليفربول ضد إيفرتون - الدوري الإنجليزي - يوم الأربعاء 2 أبريل - 9:00 مساءً مساءً بتوقيت القاهرة.

فولهام ضد ليفربول - الدوري الإنجليزي - يوم الأحد 6 أبريل  - 3 عصرًا بتوقيت القاهرة.

ليفربول ضد وست هام - الدوري الإنجليزي - يوم الأحد 13 أبريل 2025 - 3 عصرًا بتوقيت القاهرة.

 

ليستر سيتي ضد ليفربول - الدوري الإنجليزي - يوم الأحد 20 أبريل - 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول ضد توتنهام - الدوري الإنجليزي - يوم الأحد 27 أبريل - 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

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