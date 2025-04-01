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رياضة

خطوة جديدة وعرض مغر من ليفربول لـ محمد صلاح

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الثلاثاء، عن مستجدات هامة في مفاوضات تجديد عقد نجم ليفربول، محمد صلاح، في وقت حساس يقترب فيه اللاعب من اتخاذ قرار مصيري بشأن مستقبله مع الفريق الإنجليزي.

ليفربول يجهز عرض مغري لتجديد عقد محمد صلاح 

وفقًا لشبكة "فوتبول إنسايدر"، يسعى نادي ليفربول بجدية للحفاظ على خدمات محمد صلاح، رغم تزايد الشكوك حول مستقبل لاعب آخر في الفريق، وهو ترينت ألكسندر أرنولد، الذي يتردد أن هناك اهتمامًا به من أندية أوروبية كبرى، وعلى رأسها ريال مدريد.

وبينما يسعى النادي لتأمين مستقبل نجم المنتخب المصري، واصل المفاوضات معه وسط قرب انتهاء عقده الحالي في يونيو المقبل.

صلاح، الذي سيبلغ عامه الثالث والثلاثين قريبًا، أصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية التي تترقب احتمالية انتقاله بشكل مجاني في حال عدم تجديد عقده مع ليفربول.

ووفقا للشبكة، يبدو أن النادي الإنجليزي يخطط لتقديم عرض مغري لصلاح في محاولة للإبقاء عليه ضمن صفوفه، لكن المفاوضات تأخرت بسبب الخلاف حول مدة التعاقد.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم 

وفيما يتعلق بمستوى صلاح هذا الموسم، فقد سجل 32 هدفًا في 43 مباراة، مع تقديمه 22 تمريرة حاسمة، ليظهر استقرارًا ملحوظًا في أدائه على المستويين المحلي والأوروبي، ما يعزز موقفه في المفاوضات.

هذا الأداء المتميز يسهم في تعزيز مطالب اللاعب، الذي يعتبر أحد الأعمدة الأساسية للفريق.

يبدو أن ليفربول غير مستعد كي يمنح محمد صلاح عقدًا طويل الأمد في ظل تقدمه في السن. النادي يفضل تجديد عقده لفترة أقصر، مع وضع شروط معينة تتماشى مع تطلعات الفريق المستقبلية، خاصة مع عمر اللاعب الذي يقترب من الثلاثينيات.

محمد صلاح، الذي سجل 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الذي فاز فيه ليفربول بالبطولة عام 2019-2020، يواصل تقديم أداء استثنائي، ليُعتبر أحد أبرز لاعبي الدوري.

وعليه، فإن القرار المرتقب بشأن تمديد عقده مع ليفربول سيؤثر بشكل كبير على مستقبل الفريق، في ظل الدور الحيوي الذي يلعبه في تحقيق الانتصارات والبطولات.

يذكر أن صلاح لعب 392 مباراة مع ليفربول وهو في المركز الثالث على قائمة هدافي النادي على مر العصور برصيد 243 هدفًا.

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