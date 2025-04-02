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رياضة

موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام الجيش الملكي

بيراميدز والجيش الملكي،
بيراميدز والجيش الملكي، فيتو

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، الساعة التاسعة من مساء يوم 8 أبريل الجاري، موعدًا لمباراة الجيش الملكي والمغربي وبيراميدز في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

موعد مباراة الجيش الملكي وبيراميدز

وحدد الاتحاد الإفريقي الملعب الشرفي في مدينة مكناس، لاستضافة مباراة الجيش الملكي وبيراميدز  في ظل إغلاق ملعب الأمير مولاي عبد الله في مدينة الرباط لأعمال الصيانة.

 

مباراة بيراميدز والجيش الملكي

دوري أبطال إفريقيا، اكتسح فريق بيراميدز نظيره الجيش الملكي بأربعة أهداف مقابل هدف، على إستاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

أهداف مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي

أحرز رباعية بيراميدز فيستون ماييلي هدفين في الدقيقة 2 و12 وإبراهيم عادل هدفين في الدقيقتين 39 و67.

وأحرز هدف الجيش الملكي لاعبه عبد الفتاح حدراف في الدقيقة 45.

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