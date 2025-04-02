سبب حريق دار الكتب بالعمرانية وعملية الفحص تكشف قيمة الكتب التي التهمتها النيران

كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث مديرية أمن الجيزة أن حريق دار الكتب بالعمرانية كان بمخزن في الطابق الأول وأن سبب الحريق مصدر حراري بطيء، يُحتمل أن يكون عقب سيجارة.

وأوضحت عملية الفحص لآثار الحريق التي قام بها رجال المباحث أن الحريق اندلع في غرفة تحتوي على أوراق قديمة ومهملة (ليست تاريخية)، حيث التهمت النيران نحو 15 مترًا من الأوراق.



ويواصل فريق المعمل الجنائي حاليًّا فحص آثار الحريق، للتأكد مما إذا كانت هناك وثائق أو كتب تاريخية قد تأثرت بالحريق أم لا.

وكانت قد دفعت مديرية أمن الجيزة بـ 5 سيارات إطفاء إلى الموقع، حيث فرضت القوات كردونًا أمنيًّا لمنع انتشار النيران إلى المباني المجاورة.

وتمت السيطرة على الحريق بالكامل دون وقوع أي خسائر بشرية.

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