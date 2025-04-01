دمر عشرات المنازل، أكثر من 100 إصابة في حريق هائل بماليزيا

اندلع حريق ضخم، الثلاثاء، إثر انفجار أنبوب غاز قرب محطة وقود في إحدى ضواحي كوالالمبور، ما أسفر عن إصابة أكثر من 100 شخص وأضرار جسيمة طالت عشرات المنازل.

حريق ضخم في ضواحي كوالالمبور

وامتدت ألسنة اللهب، التي بلغ ارتفاعها في بعض اللحظات 20 طابقًا، إلى عدة مبانٍ سكنية، فيما تناقل سكان محليون صورًا ومقاطع مصورة تُظهر كرة نارية ضخمة تضيء سماء المنطقة.

وشعر بعض الأهالي باهتزازات عنيفة في أبواب ونوافذ منازلهم لحظة وقوع الانفجار، وفقًا لشهاداتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي بيان رسمي، أكدت شركة النفط الوطنية "بتروناس" أن الحريق اندلع في أحد خطوط أنابيب الغاز التابعة لها، مشيرةً إلى أنه تم عزل الأنبوب المتضرر.

ومن جانبها، أوضحت إدارة الكوارث أن إغلاق صمامات خط الغاز سيسهم في السيطرة على النيران تدريجيًّا.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" عن إدارة الإطفاء في ولاية سيلانجور أن الحريق بدأ بالتراجع تدريجيًّا، ما أتاح لفرق الإطفاء الاقتراب أكثر من موقع الحادث.

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