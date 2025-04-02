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رياضة

ثنائي الأهلي يخضعان لكشف المنشطات عقب مباراة الهلال السوداني

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

خضع محمد الشناوي ورامي ربيعة ثنائي النادي الأهلي إلى كشف منشطات من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عقب مباراة الفريق أمام الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

اكتفى النادي الأهلي بالفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد، في مباراة الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكاد أشرف بن شرقي يفتتح التسجيل من ضربة رأسية بالدقيقة 7، لكن تصدى له عيسى فوفانا حارس الهلال.

ثم سجل محمد هاني لاعب الأهلي الهدف الأول ضد الهلال السوداني، بالدقيقة 11.

واستمرت السيطرة الحمراء بعد ذلك، ولكن دون الوصول للشباك وسط تألق لدفاع وحارس الهلال.

ومع بداية الشوط الثاني استمر الضغط الأحمر لتسجيل هدف ثاني ولكن جميع المحاولات لم تنجح حتى الدقيقة 60.

واستمرت محاولات الأهلي لتسجيل هدف ثاني ولكن دفاع الهلال نجح في الدفاع عن مرماه.

وأعلن مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الهلال السوداني 

وجلس على دكة بدلاء النادي الأهلي كل من: عمر كمال وحسين الشحات وعمرو السولية وأفشة وأحمد رضا ومصطفى العش ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: جراديشار ووسام أبو علي. 

مباراة الإياب بين النادي الأهلي مع فريق الهلال  تقام يوم 8 من شهر أبريل.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

ونقلت مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال 

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال مكون من:

  • الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة).
  • إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول).
  • سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثان).
  • عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع).
  • ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو).
  • ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو).

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