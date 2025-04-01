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رياضة

الأهلي يستفسر عن تكلفة استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة بيراميدز

الاهلي
الاهلي

الاهلي وبيراميدز، أرسل النادي الأهلي فاكسا رسميا جديدا لاتحاد الكرة يستفسر عن المستحقات المالية بشأن تكاليف استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة المارد الأحمر أمام  بيراميدز  التي ستقام يوم 12 أبريل الجاري في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري المصري.

 

بيراميدز يرفض استقدام حكام أجانب لمباراته أمام الأهلي 

وأرسل نادي بيراميدز امس الاثنين خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، لإبلاغه بإلغاء طلب استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراته أمام الأهلي.

وخاطب بيراميدز الاتحاد عبر البريد الإلكتروني الرسمي، لإلغاء الطلب الذي سبق وأن قدمه يوم 28 مارس الماضي لاستقدام الطاقم الأجنبي.

 

رد اتحاد الكرة 

وصرح الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، بأن النادي الأهلي أرسل خطابًا رسميًا للاتحاد عبر البريد الإلكتروني، طلب فيه المضي قدمًا في استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراته أمام بيراميدز.

 يأتي ذلك بعد أن قررت إدارة بيراميدز إلغاء طلبها المسبق بشأن استقدام الحكام الأجانب. 

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