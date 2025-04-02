كنا متعصبين، أول تعليق من كولر على الفوز الباهت أمام الهلال السوداني

أعرب مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن سعادته بالفوز علي فريق الهلال السوداني بهدف في المباراة التي جمعت بينهم في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وأكد كولر مدرب الأهلي خلال المؤتمر الصحفي أن فريقه قدم مباراة قوية وفرض سيطرته على معظم فتراتها، رغم مواجهة خصم صعب حاول إحداث متاعب، لكنه لم ينجح في ذلك بالشكل المطلوب.

وأضاف “الفريق افتقد إلى الدقة في الشوط الثاني، ولو تحلى اللاعبون بتركيز أكبر، لكان بإمكانهم تسجيل هدف أو هدفين إضافيين”، لكنه شدد على أن الأهم هو تحقيق الفوز في اللقاء".

وأشار "كولر" إلى أن التأهل سيتحدد بناءً على نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، ما يجعل التركيز على لقاء العودة في غاية الأهمية، مع ضرورة تحسين الأداء الدفاعي واستغلال الفرص التي ستتاح في العودة بشكل أفضل.

وقال “اللاعب البديل ليس من السهل عليه الدخول في أجواء اللقاء فور نزوله”.

وتحدث عن أكرم توفيق، مؤكدًا أنه ما زال لاعبًا في الأهلي، مشيرًا أنه لاعب مهم للغاية في الفريق ويحظى بثقة الجهاز الفني.

وأضاف أنه سيظل يشارك في المباريات مدام انه يواصل التدريبات بجدية، فسيحصل على فرصة اللعب، حتى لو لم يكن مستمرًا مع الفريق في الموسم المقبل.

وشدد المدرب على أن مستوى اللاعبين يعتمد على الجودة، التي يراها متوفرة بوفرة في فريقه، وأوضح أن الفريق خاض معسكرًا لمدة يومين بشكل جيد، وكان اللاعبون في كامل تركيزهم قبل المواجهة.

وعند سؤاله عن أزمة مباراة القمة، رفض المدرب التطرق إليها، مؤكدًا أن تركيزه منصب على مباراة الهلال، مطالبًا بتوجيه الأسئلة نحو اللقاء فقط.

وزاد “ اللاعبين لم يشعروا بالعصبية بمفردهم خلال المباراة، بل أنا كمدرب كنت متعصبًا بسبب بعض قرارات الحكم”.

واختتم حديثه أن الفريق يمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين بعد عودة المصابين، ما يعزز المنافسة داخل الفريق، لكنه أشار إلى صعوبة منح الفرصة لجميع اللاعبين في المباريات.

مباراة الأهلي والهلال السوداني

اكتفى النادي الأهلي بالفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد، في مباراة الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكاد أشرف بن شرقي يفتتح التسجيل من ضربة رأسية بالدقيقة 7، لكن تصدى له عيسى فوفانا حارس الهلال.

ثم سجل محمد هاني لاعب الأهلي الهدف الأول ضد الهلال السوداني، بالدقيقة 11.

واستمرت السيطرة الحمراء بعد ذلك، ولكن دون الوصول للشباك وسط تألق لدفاع وحارس الهلال

ومع بداية الشوط الثاني استمر الضغط الأحمر لتسجيل هدف ثاني ولكن جميع المحاولات لم تنجح حتى الدقيقة 60.

واستمرت محاولات الأهلي لتسجيل هدف ثاني ولكن دفاع الهلال نجح في الدفاع عن مرماه.

وأعلن مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الهلال السوداني

وجلس على دكة بدلاء النادي الأهلي كل من: عمر كمال وحسين الشحات وعمرو السولية وأفشة وأحمد رضا ومصطفى العش ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: جراديشار ووسام أبو علي.

مباراة الإياب بين النادي الأهلي مع فريق الهلال تقام يوم 8 من شهر أبريل.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

ونقلت مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال مكون من:

الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة).

إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول).

سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثان).

عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع).

ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو).

ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو).

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