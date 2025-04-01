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الدوري الإنجليزي، هدف نوتنجهام فورست في مرمى مانشستر يونايتد (فيديو)

نوتنجهام فوريست،
نوتنجهام فوريست، فيتو

الدوري الإنجليزي، سقط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام مضيفه نوتنجهام فورست بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما الليلة على ملعب سيتي جراوند، ضمن مواجهات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف نوتنجهام فوست اللاعب أنطوني إيلانجا في الدقيقة 6 من عمر اللقاء.

أعلن روبين أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة نوتنجهام فورست، التي تنطلق بعد قليل، على ملعب سيتي جراوند، ضمن مواجهات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست

دخل فريق مانشستر يونايتد مباراته أمام نوتنجهام فورست بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ليني يورو، ليندلوف، ماتياس دي ليخت.

خط الوسط: نصير مزراوي، أوجارتي، برونو فيرنانديز، دالوت.

خط الهجوم: إريكسن، جارناتشو، هويلوند.

 

تشكيل نوتنجهام فورست أمام مانشستر يونايتد

دخل فريق نوتنجهام فورست مباراته أمام مانشستر يونايتد بتشكيل يضم كلًّا من:

سليس - ويليامز - موريلو - ميلنكوفيتش - أينا - ياتس - أندرسن - إيلانجا - جيبس وايت - دانيلو - أونيي.

 

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