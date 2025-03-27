أسطورة اليونايتد: ليفربول يخسر ربع مليار إسترليني حال رحيل هذا الثلاثي

يرى جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد، أن رحيل الثلاثي محمد صلاح، فيرجيل فان دايك، وترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول سيخلق فجوة بقيمة تقدر بربع مليار جنيه إسترليني.

وينتهي عقد اللاعبين الثلاثة مع ليفربول في نهاية الموسم الكروي الحالي ومازال لم يتم التجديد لهم حيث اقتربوا من الرحيل مجانا.

نيفيل يتوقع خسائر بربع مليار

وقال جاري نيفيل: رحيل الثلاثي محمد صلاح، فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد يمثل فجوة بقيمة ربع مليار جنيه إسترليني.

وأضاف: لقد كان ليفربول ناجحًا في ضم أفضل اللاعبين بالسنوات الماضية، لذا قد يتمكنون من تعويضهم، لكن هذا تحدٍ كبير للمدرب آرني سلوت.

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