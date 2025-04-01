الثلاثاء 01 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف في الشوط الأول

نوتنجهام فورست، فيتو
نوتنجهام فورست، فيتو

الدوري الإنجليزي، تقدم نوتنجهام فورست على مانشستر يونايتد بهدف نظيف، في الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب سيتي جراوند، ضمن مواجهات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز  

سجل هدف نوتنجهام اللاعب أنطوني إيلانجا في الدقيقة 6 من عمر اللقاء

أعلن روبين أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة نوتنجهام فورست، التي تنطلق بعد قليل، على ملعب سيتي جراوند، ضمن مواجهات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز  

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست

يدخل فريق مانشستر يونايتد مباراته أمام نوتنجهام فورست بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ليني يورو، ليندلوف، ماتياس دي ليخت.

خط الوسط: نصير مزراوي، أوجارتي، برونو فيرنانديز، دالوت.

خط الهجوم: إريكسن، جارناتشو، هويلوند.

نوتنجهام فورست، فيتو
نوتنجهام فورست، فيتو

تشكيل نوتنجهام فورست أمام مانشستر يونايتد

يدخل فريق نوتنجهام فورست مباراته أمام مانشستر يونايتد بتشكيل يضم كل من:

سليس - ويليامز - موريلو - ميلنكوفيتش - أينا - ياتس - أندرسن - إيلانجا - جيبس وايت - دانيلو - أونيي 

موعد مباراة نوتنجهام ضد مانشستر يونيتد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام، يوم الثلاثاء في البريميرليج، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة.

وستذاع مباراة فريق نوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتد، يوم الثلاثاء في منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على قناة “BEIN Sports HD 1” بتعليق جواد بدة.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق نوتنجهام فورست حاليا المركز الثالث من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة.

ويعاني مانشستر يونايتد هذا الموسم حيث ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري وتراجع إلى المركز 13، كما ودع بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي نوتنجهام فورست مانشستر يونايتد ملعب سيتي جراوند روبين أموريم أنطوني إيلانجا

مواد متعلقة

هويلوند يقود هجوم مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونوتينجهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025

إنتر ميلان يجهز 70 مليونًا لضم نجم مانشستر يونايتد

مانشستر سيتي يفشل في اختراق دفاع نوتنجهام فورست بالشوط الأول

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني في منافسات دوري أبطال أوروبا لحظة بلحظة (0/0)

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

تركي آل الشيخ يعلن إلغاء تصوير فيلم The Seven Dogs بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا 2025

عمر بطيشة يكشف كواليس المكالمة الخطيرة مع مبارك

بث مباشر، مشاهد مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

وزارة الطاقة السورية تعلن انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد

بث مباشر، مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025

منوعات

المزيد

زحام بشوارع وسط البلد مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك (فيديو وصور)

شاهد، إقبال على المطاعم ومحلات الحلوى بشوارع وسط البلد في ثاني أيام عيد الفطر

الجلوس أمام النيل والتقاط السيلفي، أبرز مظاهر الاحتفال في ثاني أيام عيد الفطر المبارك (صور)

إقبال المواطنين على المراكب النيلية في ثاني أيام عيد الفطر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بطول العمر

هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد العيد؟ رد حاسم من الإفتاء

الحجُرات، آداب وأحكام في سورة التوجيهات الربانية لعباده المؤمنين

المزيد
الجريدة الرسمية