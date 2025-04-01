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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مطعم شهير في المقطم

حريق، فيتو
حريق، فيتو

أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب اندلاع حريق في مطعم وكافيه شهير في منطقة المقطم، أمس الإثنين.

 

حريق مطعم وكافية  شهير في  المقطم
حريق مطعم وكافيه شهير في  المقطم

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في معطم وكافيه شهير في منطقة المقطم، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق مدعومة بسيارة إسعاف الي مكان البلاغ.

حريق مطعم وكافيه شهير في المقطم

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات لبيان ملابسات وظروف الواقعة.

 

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اخماد الحريق عيد الفطر عيد الفطر المبارك مديرية أمن القاهرة نيابة الخليفة والمقطم منطقة المقطم

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